Тощим – бой

М ир моды объявил настоящую войну худым манекенщицам. (Худой считается модель «нулевого» размера и меньше – в пересчете на нашу шкалу, это те, кто носит 40-­й или 38-­й размер. – «АН» ). Сперва итальянская палата высокой моды объявила, что не выпустит на подиум тех моделей, кто не предъявит справку о состоянии здоровья. Теперь Виктория Бэкхем публично заявила, что для демонстрации своей новой коллекции джинсов она позовет только таких манекенщиц, взгляд на которых не наводит на воспоминания о жертвах Освенцима.

«Мне хочется, чтобы моя коллекция доставляла людям удовольствие, – сказала экс-­«перчинка». – Но ведь может произойти и так: девушки, насмотревшись на худых манекенщиц, будут переживать по поводу собственной фигуры, сочтут себя недостаточно идеальными и просто не купят мои модели. Нет уж, пусть лучше на подиум выйдут девушки с формами!»