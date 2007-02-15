Мама Валерии ничего не знала?

М ама Валерии Людмила Перфилова: «Сразу после школы она уехала из Актарска работать в Саратов. Потом я была против того, чтобы она уезжала из Саратова. Там есть наши родные, и филармония там есть своя. А в Москве Валерия добилась известности, но не стала счастливой. Подробности ее жизни с продюсером Александром Шульгиным меня шокировали. Я ведь знала не все. Она, естест­венно, нас щадила, поэтому молчала. Да и потом, наверное, она надеялась, что все изменится, все же семья, трое детей. Я все поняла, только когда она бросила все и на два года вместе с деть­ми приехала ко мне в Актарск. Моя дочь прошла через измены и унижения, и у нее теперь свои представления о женском счастье...»

