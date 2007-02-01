Анне Вески в Театре Эстрады

6 февраля Анне Вески устраивает свой бенефис «С любовью к России». Получается, что в тот самый момент, когда с любовью к России у эстонцев дела обстоят, прямо скажем, не очень. В Таллине грозятся снести памятник советскому солдату-освободителю, наши депутаты в ответ возмущенно грозят эстонцам экономическими санкциями... Тем не менее 25-летие творческой деятельности Анне Вески решила отметить в Москве: она уверена, что забавы политиков не помешают ей встретиться со своей публикой.

Песни Вески появились на Центральном телевидении СССР в 80-е. Благодаря своеобразному «национальному набору» в эфире были по возможности представлены поп-звезды «пятнадцати республик, пятнадцати сестер»: Роза Рымбаева, «Ялла», Надежда Чепрага, Яак Йоала, Тынис Мяги... Витальную блондинку из Эстонии, чей имидж полностью противоречил анекдотам о медлительности представителей этого народа, полюбили практически сразу - за приятный акцент, хорошие песни («Позади крутой поворот», «Радоваться жизни» и т.д.) и искреннюю улыбку. Это отношение не изменилось и после приобретения Эстонией независимости: Анне никогда не забывала, откуда она родом, но и к России всегда относилась с уважением и любовью. Такую честную позицию не могли не оценить даже гордые эстонцы: если вначале некоторые горячие головы что-то ворчали о «пособничестве оккупантам», то в последнее время, по рассказам Вески, многие даже в Таллине просят ее исполнить песни на русском языке.

Для бенефиса готовится много сюрпризов. Часть песен Анне Вески споет в дуэтах с российскими исполнителями: Антоном Макарским, Алексеем Гоманом, Игорем Наджиевым и др. Кроме того, поздравить певицу с творческим юбилеем выйдут Иосиф Коб­зон, Лев Лещенко, Ири­на Понаровская, Алексей Глы­зин, Юрий Шатунов, Сер­гей Пен­кин, Игорь Кор­нелюк, ВИА «Самоцветы»... Анне Вески представит несколько премьер и все свои хиты. Специально к концерту она также репетирует блок советских шлягеров, которые раньше не исполняла.