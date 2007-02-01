Кэмпбелл поработала за так
№ 5(39) от 01.02.2007 [ «Аргументы Недели » ]
«Я играю особу со странностями – она помешана на магазинах и на поиске мужчины. Мне нравятся роли такого плана», – рассказала Наоми журналистам.
А заодно пожаловалась, что в последнее время она стала лакомым куском для тех, кто желает испортить ей репутацию. Поползли слухи, что Кэмпбелл ходила к изгоняющим бесов, чтобы те помогли ей справиться с ее приступами гнева. «Но я – крещеная, и вера не позволяет мне ходить к колдунам. А с гневом я пытаюсь справиться при помощи медитаций и молитв. Надеюсь, Бог поможет мне», – говорит чернокожая красавица.
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