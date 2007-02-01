Кэмпбелл поработала за так

О дна из самых дорогих манекенщиц мира Наоми Кэмпбелл в течение пяти дней поработала бесплатно на один из американских госпиталей. Таким образом суд наказал Кэмпбелл за ее вздорный характер и страсть к рукоприкладству – на Наоми подала в суд ее помощница после того, как «Черная пантера» в приступе гнева метнула в девушку свой мобильный телефон и пробила ей голову.

На этом, судя по всему, черная полоса в жизни модели закончилась. Так, на днях официальные лица Бразилии предложили Наоми стать символом самого известного бразильского города – Рио­-де-­Жанейро. «Кэмпбелл лучше, чем кто бы то ни было, сможет «продвигать» наш город за границей», – считают бразильцы.

Кэмпбелл предложение приняла. Согласилась она и поучаствовать в съемках сериала «Дурнушка Бетти» (аналог нашей «Не родись красивой»).



«Я играю особу со странностями – она помешана на магазинах и на поиске мужчины. Мне нравятся роли такого плана», – рассказала Наоми журналистам.