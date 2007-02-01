Мосс и Адамс создали гитару

Свою музыкальную карьеру она начинала, распевая под караоке вместе со своим бой-френдом, рокером Питом Догерти. Сегодня «королева рок-шика», как называют ее за глаза, модель Кейт Мосс объединилась с другим рокером – Брайаном Адамсом.
Вместе эта парочка должна создать модель электрогитары, которую разместят на выставке «Рожденный играть рок» в самом знаменитом британском магазине «Харродс».
Главной героиней выставки организаторы решили сделать гитару, чтобы показать, какое влияние этот инструмент оказал на мировую музыку, культуру и стиль.
Мосс и Адамс будут не единственными – свои варианты инструмента представят также Дженифер Лопес, модельер Диана фон Фюстенберг и пр. Посетители выставки смогут увидеть и самую дорогую в мире гитару, инкрустированную бриллиантами. Выставка продлится до 3 марта, а затем инструменты будут проданы на благотворительном аукционе.