Мосс и Адамс создали гитару

С вою музыкальную карь­еру она начинала, распевая под караоке вместе со своим бой-френдом, рокером Питом Догерти. Сегодня «королева рок-шика», как называют ее за глаза, модель Кейт Мосс объединилась с другим рокером – Брайаном Адамсом.

Вместе эта парочка должна создать модель электрогитары, которую разместят на выставке «Рожденный играть рок» в самом знаменитом британском магазине «Харродс».

Главной героиней выставки организаторы решили сделать гитару, чтобы показать, какое влияние этот инструмент оказал на мировую музыку, культуру и стиль.