«Мультфильмы» – «Дивные дуэты»

«Д ивные» в названии альбома означает вовсе не «чудесные». Это производное от слова «дива»: диск представляет собой сборник дуэтов солиста «Мультфильмов» Егора Тимофеева с видными дамами эстрады и рока. Идея была здравой, подготовка – долгой, песни – в основном хорошими, а удар получился, что называется, на копейку. Должного уважения к «дивам» «Мультфильмы» не проявили. На первый план вылезло сиротливое обаяние Тимофеева и его же неумелый вокал, благодаря которому большинство представленных каверов вызывают желание немедленно отложить «Дивные дуэты» и переслушать оригиналы.

Альбом парадоксально начинается с «Последней поэмы», весьма сложной для исполнения, но лакомой для перепевания – песни Рыбникова на стихи Рабиндраната Тагора: Тимофеев в дуэте с Леной Перовой сооружают, похоже, худ шую версию этого произведения. Тот же тандем на диске поет и одну из немногих удачных «мультфильмовских» песен «Чужие звезды» – и опять относится к оригиналу безо всякого милосердия. Для Алены Свиридовой у Тимофеева нашлась забавная новинка под названием «Красноглазая». Но платой за этот почти хит стало беспомощное исполнение Егором старого Алениного шедевра «Никто никогда». В милом номере группы «Колибри» «Желтый лист осенний» Тимофеев беззастенчиво шпарит мимо нот, и старания его парт­нерши Елены Юдановой вернуть песню в нормальное русло оказываются тщетными. В своей новой песне «Хитрые конфеты» лидер «Мультфильмов» предложил записать бэк-вокалы Маргарите Суханкиной и Наталье Гулькиной: если бы «сопранам» дали больше свободы, трек мог бы запомниться. Но вместо этого «голоса» «Миража» голосят где-то на зад­нем плане, и номер оказывается просто бледным.