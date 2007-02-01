Поющие вместо

Прежде, когда трава, что называется, была зеленее, дела обстояли иначе. Даже если оставить в стороне отечественных Кросби и Синатру – Марка Бернеса и Владимира Высоцкого, снискавших с равным успехом любовь и зрителей, и слушателей, можно навскидку назвать ряд артистов, которые, попади они в современную реальность, вполне могли бы сделать себе имя и в музыкальной среде. Примеры тому – хотя бы исполнительница роли Фроси Бурлаковой Екатерина Савинова, не поступившая с первого раза во ВГИК, зато с легкостью прошедшая по конкурсу в Гнесинское училище (после окончания которого получила, в частности, приглашение в Большой театр). И едва ли не главный «поющий актер» советского кино Андрей Миронов, не имевший в противоположность Савиновой выдающихся вокальных данных, зато обладавший неземной артистичностью и каторжным трудолюбием. Главным «оружием» наших кинозвезд, пробовавших себя в вокальном жанре, была и есть та немаловажная личностная особенность, которую принято именовать харизмой. Именно благодаря ей девушки со слезами замирали перед экранами, внимая специфическому, но не лишенному обаяния тембру Д’Артаньяна­-Боярского, затаив дыхание, замирали в зале «Ленкома», где Резанов­-Караченцов пел Кончите­-Шаниной «Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу». И против воли таяли, наблюдая за ужимками симпатичного, хотя и по всем признакам мерзавца Министра-Администратора – Андрея Миронова, изображающего в лицах, как «бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк».

Но то было раньше – в ту пору, когда музыкальные фильмы еще не являлись анахронизмом, вставные музыкальные номера в картинах не воспринимались как нечто из ряда вон выходящее, а единственным широко известным мюзиклом оставался упомянутый выше «Юнона и Авось».

Потом появление телевизионного новогоднего проекта «Старые песни о главном» породило моду на «обратный» процесс – когда звезды эстрады и поп-сцены примеряли на себя образы тех или иных хорошо узнаваемых киногероев.

Едва ли не «первой ласточкой» в стане киноактеров, подавшихся на эстраду, в «новое время» стала Ирина Мирош­ниченко, выпустившая в 2002 году альбом «Имена на все времена». Увы, следует признать, что вокальное творчество – далеко не самая сильная сторона актрисы. Дальнейшее показало, что актеров, решивших заняться музыкой, можно условно поделить на две категории. Первые – относятся к этой стороне своего творчества, скорее, как к хобби. Как, например, Алексей Кравченко, вполне профессионально играющий на гитаре и подвизающийся в этом качестве в своем проекте «Гуарана» (кстати, сам актер полувсерьез-полушутливо жаловался как-то, что просился гитаристом в группу «Любэ», но ему отказали). Вторые воспринимают музыку как возможность проявить себя в еще одной творческой ипостаси. Как, скажем, Олег Меньшиков. Или Гоша Куценко, небезуспешно гастролирующий со своей группой Anatomy Of The Soul и готовящий к выпуску сольный альбом. Или звезда мюзикла «Норд-ост» Екатерина Гусева, выпустившая в ноябре дебютную пластинку «Может быть, получится».