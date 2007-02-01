Настоящая «Дискотека 80-х» на «Первом»!

2 февраля в 22.30 смотрите на Первом канале телеверсию международного фестиваля «Дискотека 80-х». Вместе с ведущими «Дискотеки 80-х» Сергеем Минаевым, Владимиром Маркиным и популярным трио «Авторадио» – «Мурзилки International» этот международный музыкальный фестиваль, который в 5-й раз прошел в СК «Олимпийский», приветствовало рекордное количество зрителей – более 20 тысяч. Выступления легендарных исполнителей, таких как Sandra, Dieter Bohlen, Amanda Lear, Toto Cutugno, C.C. Catch, Savage, Riccardo Fogli, Boney M (feat. Liz Mitchell), Rockets, Goombay Dance Band, The Weather Girls, Mauro, на юбилейной дискотеке чередовались отечественным звездным десантом. Игоря Саруханова, Евгения Маргулиса, Михаила Боярского, Александра Барыкина, Александра Градского, Владимира Пресняковамладшего, группы «Кар-Мэн», «Веселые ребята», «Цветы» встречали восторженным гулом и овациями.
Как всегда, «Дискотека 80-х» не обошлась и без музыкальных сюрпризов. Специальный гость фестиваля – арт-группа «Хор Турецкого» – зажигала мегамиксом зарубежных хитов разных лет, специально подготовленным для этого фестиваля.
Смотрите «Первый», слушайте «Авторадио»!