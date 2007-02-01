Настоящая «Дискотека 80-х» на «Первом»!

2 февраля в 22.30 смотрите на Первом канале телеверсию международного фестиваля «Дискотека 80-х». Вместе с ведущими «Дискотеки 80-х» Сергеем Минаевым, Владимиром Маркиным и популярным трио «Авто­радио» – «Мурзилки International» этот международный музыкальный фестиваль, который в 5-й раз прошел в СК «Олим­пийский», приветствовало рекордное количество зрителей – более 20 тысяч. Выступления легендарных исполнителей, таких как Sandra, Dieter Bohlen, Amanda Lear, Toto Cutugno, C.C. Catch, Savage, Riccardo Fogli, Boney M (feat. Liz Mitchell), Rockets, Goombay Dance Band, The Weather Girls, Mauro, на юбилейной дискотеке чередовались отечественным звездным десантом. Игоря Саруханова, Евгения Маргулиса, Михаила Боярского, Александра Барыкина, Алек­сандра Градского, Владимира Пресняковамладшего, группы «Кар-Мэн», «Веселые ребята», «Цветы» встречали восторженным гулом и овациями.

Как всегда, «Дискотека 80-х» не обошлась и без музыкальных сюрпризов. Специальный гость фестиваля – арт­-группа «Хор Турецкого» – зажигала мегамиксом зарубежных хитов разных лет, специально подготовленным для этого фестиваля.

Смотрите «Первый», слушайте «Авторадио»!