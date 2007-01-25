Лиз Херли оденет гостей в сари

Элизабет Херли, английская актриса и модель, и ее индий­ский жених Арун Найер озадачили гостей, приглашенных на их свадьбу. В разосланных им письмах значилось: «Просьба явиться на торжество в индийских национальных нарядах. Не волнуйтесь! Сари и другие одежды можно будет купить в Индии – здесь они гораздо лучше, чем те, что продаются в Европе».

Бракосочетание Херли и Найера растянется чуть ли не на неделю. Сперва 3 марта пройдет церемония на родине Херли – в замке в местечке Котсуолдс (Великобритания). Индийская же часть торжества состоится 9 марта в Раджастане (Индия). Сперва – прием в Мумбае, на который гости могут явиться в обычных вечерних туалетах, а затем – ужин при свете луны в Раджастане – тут уж гостям звездной пары придется продемонстрировать свое умение носить сари.