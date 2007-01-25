Валерия заработала 200 тыс. долл.

Но не для себя, а для Международного благотворительного фонда Innocence in Danger («Невинность в опасности»). Фонд борется против педофилов и сексуальной эксплуатации детей.

Среди тех, кто возглавляет управляющий комитет фонда, – самые известные люди Европы (сэр Пол Маккартни и др.). Благотворительный вечер был устроен во время Русского Рождественского сезона в престижном швейцарском курорте Сен-Мориц. Впервые на торжество подобного уровня Фонд пригласил русскую звезду.

В программу вечера вошли показ уникальной коллекции драгоценностей от ювелирного дома Van Cleef&Arples и рождественский концерт, в котором и блеснула Валерия. Она исполнила все свои хиты и новые композиции.