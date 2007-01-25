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«Океан Эльзы» – «1221»

№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]

"Океан Эльзы" носит неофициальный титул лучшей украинской группы, их концертные выступления даже ставят в назидание российским музыкантам – вот, мол, смотрите и учитесь. Команда Святослава Вакарчука действительно способна заставить подпевать себе зрителей, незнакомых с мовой. А за 12 лет существования накопила мощный багаж хитов. Сборник лучших песен «ОЭ», выпущенный на Украине, теперь переиздан и в России («МИСТЕРИЯ ЗВУКА»). Утверждается, что в категорию «бест» входит 21 композиция Вакарчука (в названии альбома «1221» зашифрован возраст группы и количество треков). Конечно, это слишком оптимистичный подсчет, с которым согласятся только самые преданные поклонники. На самом деле в сборнике почти равномерно представлены песни с разных номерных альбомов «Океана». Получается не собрание радиосинглов, а честная ретроспектива творчества. При этом совершенно нельзя сказать, что группа росла от диска к диску. Мелодический дар Вакарчука был присущ ей с самых первых шагов, да и инструменталисты не отставали от лидера. В итоге смена состава и работа с разными звукорежиссерами не особенно повлияли на саунд группы. Альбом, даром что на нем представлены песни за 12 лет, звучит очень ровно, местами даже скучновато, поскольку студийные версии уступают концертным в драйве. Впрочем, хиты группы от этого хуже не становятся: если всю пластинку можно воспринимать в качестве весьма приятного фона, то треки «Там де нас нема», «Той день», «Вiдпусти», «Без бою», «Вище неба», «Друг» и «911», представленные здесь в оркестровой версии, заставят слушателя встрепенуться и начать подпевать. Эти же песни способны вполне определенно ответить сомневающимся на вопрос, что же все­таки хорошего в «Океане Эльзы». Для ценителей хорошей проникновенной лирики этот альбом будет лучшим подарком. А для того чтобы увидеть Вакарчука энергичным и неистовым, лучше все­таки сходить на концерт.

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