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Лев Лещенко

ГКД, 1 февраля

№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Марк РАДЕЛЬ, InterMedia ]

Лев Лещенко
Лев Лещенко умеет находить общий язык с молодежью
Лещенко внешне совершенно не меняется уже лет двадцать – хорошая наследственность, его отец прожил почти до ста. Тем не менее артист 1 февраля отметит на сцене Государственного Кремлевского дворца «Юбилей в кругу друзей» – свое 65-летие. Поздравить именинника придут Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, Николай Басков, Олег Газманов, Юрий Антонов, самый близкий друг Владимир Винокур и др.
 
Лещенко называли «кремлевским соловьем», он всегда поддерживал имидж улыбчивого и уверенного в себе баловня судьбы. На самом деле, не все складывалось гладко. В годовалом возрасте он потерял мать, умершую от туберкулеза. Затем провалился на школьном вечере, где состоялся его «дебют» в качестве певца. Окончив ГИТИС, Лев получил приглашение в оркестр Леонида Утесова, но по распределению попал в Театр Оперетты. Успех пришел к нему в 30-летнем возрасте, когда певец победил в конкурсах «Золотой Орфей» и «Сопот-72». Еще одной важнейшей вехой карьеры стало исполнение песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». Написанная к 30-летию Победы над Германией, композиция не сразу пришлась по душе руководителям «совет­ской культуры». Однако с ней удалось попасть на телевидение, после чего «День Победы» стал неофициальным гимном празднования 9 Мая. На юбилее непременно прозвучат и другие любимые песни из репертуара Лещенко – «Соловьиная роща», «Прощай», «Городские цветы», «Родительский дом», «Команда молодости нашей», «Родная земля», «Ни минуты покоя»… Лещенко охотно сотрудничает с молодежью: в 90-е записывался с «Мегаполисом», одна из его учениц и бэк-­вокалисток стала известной певицей Катей Лель, а на афишах юбилейного концерта значится «Мумий Тролль». Все друзья и знакомые Лещенко отмечают его талант дипломата и способность найти компромисс с кем угодно. Возможно, сочетание этих качеств позволяет Льву Валериановичу совмещать пение с достаточно серьезным бизнесом и никогда не опускать руки. Ну а в творчестве у него конкурентов нет: хотя его новые песни и не попадают в хит­парады, народная любовь к нему не уменьшается. Вот увидите, сколько людей придет в ГКД поздравить Льва Лещенко с днем рождения.

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