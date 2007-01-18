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«Король и шут» – «Продавец кошмаров»

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]

«Король и шут» – «Продавец кошмаров»

Новый альбом «Короля и шута» должен безоговорочно понравиться тем поклонникам, которые по каким-то причинам мечтали услышать любимую группу в хорошем студийном качестве. На этот раз с «кишами» поработал звукорежиссер Сергей Большаков, да и сами они за 15 лет сильно повысили свое инструментальное мастер­ство, так что «Продавец кошмаров» (ФГ «НИКИТИН») звучит практически безукоризненно. По саунду. Но стоит задаться вопросом: является ли качественный звук таким уж благом для «тяжелой» панк-группы? Не противоречит ли он свободолюбивому духу группы, чьим фронтменом является человек по прозвищу Горшок? Ответ будет таким: не противоречит только в том случае, когда не вытесняет преж­них достоинств коллектива - энергетики, запоминающихся мелодий и интересных текстов. На ранних альбомах «Короля и шута» слова вообще было порой сложно разобрать, тем не менее им подпевал в зале мощный зрительский хор: тексты в стиле жутковатого фольклора, черный юмор и захватывающие сюжеты того стоили. Ныне все слова понятны, но радости от этого куда меньше. «Король и шут», приучивший слушателя к русалкам и оборотням, пользуется давно затасканными наработками - «сценарную» интригу большинства треков можно угадать по одному названию. Драйв, правда, музыканты сохранили, но и в нем немного смысла в отсутст­вие хороших новых мотивов. Отлично записанный альбом при прослушивании сливается в длинное и не очень яркое полотно, из которого мелодически выбиваются разве что «Ром» и «В гостях у соседа».

Правда, в дорогое издание «Про­давца кошмаров» вложен еще DVD c подборкой клипов «Короля и шута» за 15 лет - в основном очень малобюджетных и чуть ли не самопальных. Этот бонус отчасти компенсирует моральные страдания тем, кому на CD не хватило ярости и безумия: в большинстве видеороликов группу населяют еще не профессионалы, а просто талантливые люди, наощупь ищущие свой стиль. Хроника поисков куда забавнее, чем отточенное звучание повзрослевших и успокоившихся музыкантов.

 

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