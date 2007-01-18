Имущество Уитни Хьюстон пошло с молотка

Не все могут петь так, как эта чернокожая обладательница премий «Грэмми». Зато теперь многие смогут выглядеть так, как Хьюстон. Сотни вещей ушли с молотка на аукционе, устроенном в Ирвингтоне (штат Нью-Джерси). Среди них – концертные костюмы Хьюстон (платья и обувь от Версаче, 13 шикарных бюстье от Дольче и Габбаны), пианино, синтезаторы, барабаны и даже микрофоны. Это не широкий жест певицы, а вынужденная мера – она задолжала сотни тысяч долларов одной из фирм, с которой сотрудничает. Менеджеры Хьюстон надеются, что вырученные от аукциона доходы смогут покрыть долги. Сама Хьюстон пока живет в Лос-Анджелесе в гордом одиночестве, где приходит в себя после 14 лет бурного брака с Бобби Брауном и работает над новым альбомом.