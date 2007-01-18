Дженифер Лопес мечтает о детях

37-летняя красавица Дженифер Лопес хоть и родилась в американском Бронксе, но считает себя 100%-ной испанкой. Ее соотечественники, видимо, думают так же, потому что Лопес возглавила список «100 самых влиятельных испанцев», который каждый год составляет один из самых популярных испанских журналов. Дженифер такое признание восприняла как должное.

«Быть примером – часть моей работы, – говорит певица, актриса и дизайнер. – Хотя привыкнуть к этому я так и не смогла – меня возбуждает даже мысль о том, что я могу влиять на мнение других людей, заставлять их смеяться или плакать».

Но работа – не единственное, что занимает мысли Лопес. Она страстно мечтает о собственных детях. Дженифер уже три года замужем за певцом Марком Энтони, но пока воспитывает лишь его детей.