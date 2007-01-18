Вячеслав Добрынин

В ячеслав Добрынин на самом деле никакой не Добрынин, а вовсе даже Антонов. Псевдоним композитор взял, чтобы его не путали с другим Антоновым, Юрием. Творческие судьбы однофамильцев тоже очень похожи: оба популярных композитора внесли внушительный вклад в сокровищницу советской песенной эстрады. Перу Добрынина принадлежат, например, композиции «Прощай», «Кто тебе сказал», «Все, что в жизни есть у меня», «Главные слова», «Ты мне не снишься», «Напиши мне письмо», «На теплоходе музыка играет», «Не волнуйтесь, тетя», «Бологое» и многие другие. А всего он написал несколько сотен песен. В середине 80­-х Вячеслав Григорьевич неожиданно для самого себя стал поющим композитором: предполагаемый исполнитель не явился на телевизионную запись, и Добрынину пришлось петь самому. Несмотря на грассирование и «композиторский» голос, «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану» и «Песенка спасателя» приш­лись народу по душе, хотя и удостоились издевательских рецензий в прессе. Добрынина последние, впрочем, совсем не расстраивали, ибо он искренне гордился своим талантом «создавать песни, которые нравятся миллионам». Его сопровождающий коллектив называется «Доктор Шлягер», так же часто именуют и самого композитора.

Большинство лучших песен Добрынина прозвучит на сцене Государственного Кремлевского дворца 25 января, в день рождения Вячеслава Григорьевича. Уже много лет он предпочитает отмечать этот праздник не за именинным столом, а вместе со своими поклонниками. Творческий вечер, посвященный 61­летию Добрынина, носит говорящее название «Есть что вспомнить…». Вспоминать любимые песни трех десятилетий композитор будет вместе с многочисленными гостями, в число которых вошли Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Дима Билан, Дмитрий Маликов, ансамбли «Песняры», «Веселые ребята», «Самоцветы», «Земляне», «Поющие сердца», «Добры молодцы» и др.