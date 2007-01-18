//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Русская музыка: made in London

Новые долгожданные пластинки и попсовиков, и рок-н-ролльщиков 2007 года

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Ольга ХОХЛОВА, InterMedia ]

Русская музыка: made in London
«ВИА Гра» возродится в туманном Альбионе

К счастью, отказ от издания полноценных пластинок – несмотря на масштабы пиратства в России и тщетность борьбы с ним – еще не несет массового характера. В первой половине 2007 года российских меломанов ждет немало интересных релизов. Одной из первых – в начале февраля – альбом «Раздвоение личности» выпустит группа «Сплин». Название пластинки в полной мере отражает ее эклектичное содержание: в нем есть и лирика, и очень жесткие песни. Услышать материл нового «сплиновского» альбома можно 23 февраля на презентации «Раздвоения личности» на МСА «Лужники». На февраль же планирует выпуск «Славянских танцев» «Моральный кодекс». Нового диска Сергея Мазаева и Ко пришлось ждать почти шесть лет, поэтому многие песни с него – «Первый снег», «Актриса», «В ожидании чуда», заглавные «Славянские танцы» – хорошо знакомы поклонникам «Кодекса». Но вряд ли этот факт отпугнет потенциальных покупателей новой работы «МК», одной из немногих наших команд, держащих очень высокую планку по качеству звука. Готовя материал, «Моральный кодекс» успел поработать со знаменитым британским саундпродюсером Крисом Кимзи. С другим британцем – Хэмишем Стюартом – судьба свела «Машину времени». Свой новый альбом «TimeMaсhine» «машинисты» записали в легендарной лондонской студии AbbeyRoad, совместив приятное с полезным – работу в одной из лучших студий мира с многолетней мечтой побывать в тех местах, где творили великие Beatles. «Time Maсhine» увидит свет 1 марта, а 7 марта состоится его презентация в СК «Олимпийский». Во второй половине января сводить будущую пластинку в Лондон отправятся «Ночные снайперы». Правда, «снайперы» не планируют привлекать к работе местных звукорежиссеров, переложив ответственность за саунд альбома на плечи коллег по сцене из группы «Би­2». В Лондоне работает и Земфира, обещающая фанатам новый диск в этом году, а Вя­чеслав Бутусов и «Ю­-Питер» ту­манному Альбиону предпочли теплую Испанию, где прошлой осенью записали первую половину будущего диска.

Еще более терпеливыми, чем поклонники «Морального кодекса», оказались почитатели творчества Кон­­стантина Никольского. Работу над первым с 1996 года номерным диском музыкант начал еще в самом начале века и в феврале твердо намерен ее закончить. Изменив со­бственному тезису о том, что «новые песни пишут те, у кого старые плохие», композиции, созданные еще в 80­-х гг., Никольский намерен разбавить «совершенно новыми вещами», написанными в последние 2–3 года. А вот «Пикник» своих фанатов долгими ожиданиями не томит – вслед за «Королевством кривых» (2005) коллектив записал «Мракобесие и джаз». Несмотря на название, диск получился «слишком русским» – вошедшие в него песни основаны на древнерусском фольклоре. 9 марта, на праздновании своего 25-­летия в «Лужниках», «Пикник» в числе прочих исполнит и несколько новых вещей. Со столь же малым перерывом после «Слияния и поглощения» выходит «Амба» «Мумий Тролля». Патронирующий фонд «Амур» Илья Лагутенко посвятил новый диск исчезающим амурским тиграм – «амба» на языке удэге значит «тигр».
 
К юбилеям артистов будет приурочено еще несколько релизов. Четверть века исполнится «Динамику» Владимира Кузьмина, который работает сразу над двумя дисками: своим собственным и своей дочери Софьи Кузьминой, известной по участию в «Фабрике звезд­-3». А весной пластинку издаст София Ротару – аккурат к своему 60-­летию, которое будет праздновать в августе.
 
Наши артисты не только записывают свои альбомы за пределами родины, но и пытаются выйти на западный рынок. Вслед за «Тату», которые начали этот год с записи альбома в Лос-­Анджелесе, об успехе за пределами РФ мечтает Сергей Лазарев. Помимо выпуска нового диска в России, запланированного на март, певец собирается издать в Великобритании макси-сингл «Fake» – одноименная композиция дошла в клубном чарте Music Week до 14-­го места. На английском запела и Валерия, которая свой новый альбом записала в двух вариантах – русско-­ и англоязычном. Русская версия диска поступит в продажу меньше чем через год после предыдущей работы Валерии «Нежность моя». На покорение Европы нацелена и «ВИА Гра». Кроме «ВИА Графии» с песнями на русском языке трио записало материал, ориентированный на европейскую публику. И если переговоры продюсера Константина Меладзе увенчаются успехом, англоязычный альбом выйдет в Европе уже весной.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Общество

Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим на кукурузное поле А321. Награждены все члены экипажа

Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим на кукурузное поле А321. Награждены все члены экипажа

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России двум летчикам, посадившим на кукурузное поле самолет А321, спасшим жизни 226 человек: Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.

//live

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). С переходом на другую работу Сергея Глазьева поздравляет политолог Алексей МУХИН.

//новости партнеров

//В мире

Бывший депутат назвал следующих после Донбасса кандидатов на отделение от Украины

Бывший депутат назвал следующих после Донбасса кандидатов на отделение от Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, сообщил, какие регионы отделятся от Украины после Донецка и Луганска. По данному вопросу политик высказался в разговоре с российскими журналистами.

//В мире

Экс-командир ДНР объяснил неизбежность начала полномасштабной войны в Донбассе

Экс-командир ДНР объяснил неизбежность начала полномасштабной войны в Донбассе

Возобновление полномасштабной войны на востоке Украины неизбежно. Такую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил Игорь Стрелков, бывший командир ополчения самопровозглашенной ДНР.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Оглашен прогноз о разгроме ВСУ и конце Украины в случае наступления на Донбасс

Оглашен прогноз о разгроме ВСУ и конце Украины в случае наступления на Донбасс

Вооруженные силы Украины ждет разгром в случае нового наступления на республики Донбасса. Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Интервью

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

В модной индустрии Игорь Гуляев персона знаковая. Коллекции этого дизайнера не раз становились трендами в мировой моде, а голливудские дивы выбирают его наряды для важных церемоний. Но не всё так празднично в модной индустрии. "АН" поговорили с модельером об изнанке этого многомиллионного бизнеса

//Общество

О голодных курьерах сервисов доставки еды

О голодных курьерах сервисов доставки еды

В крупных городах России продолжают курсировать «извозчики» в ярко-жёлтых и зелёных униформах. Речь идёт о курьерах компаний Яндекс. Еда и Delivery Club, занимающихся доставкой еды из ресторанов и сетей общепита. «АН» выяснили, сколько на самом деле можно заработать, будучи курьером по доставке еды

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Общество

Повышение радиационного фона в Северодвинске объяснили в Росгидромете

Повышение радиационного фона в Северодвинске объяснили в Росгидромете

Повышение радиационного фона в Северодвинске (Архангельскпя область) объяснили в Росгидромете. Повышение уровня радиации было зафиксировано в шести точках в Архангельской области 8 августа в в полдень.

//Общество

Пользователи сети оценивают пилотов, экстренно посадивших в кукурузном поле пассажирский А321

Пользователи сети оценивают пилотов, экстренно посадивших в кукурузном поле пассажирский А321

Пользователи сети оценивают пилотов, экстренно посадивших в кукурузном поле пассажирский А321 и спасших жизни 233 человек. Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Герой России.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Ирина Пегова показала в сети целую серию пляжных фото

Ирина Пегова показала в сети целую серию пляжных фото

Актриса театра и кино Ирина Пегова показала в сети целую серию пляжных фото. В этом году перед отпуском Пегова похудела и постройнела. Поклонники восхищаются, как Пегова выглядит в купальнике.

//Шоу-бизнес

На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Общественник Виталий Бородин пожаловался в Генпрокуратуру на Инстаграм ведущей шоу "Дом-2" Ольги Бузовой. Бузова сняла себя на видео, как она облизывает тарелки после еды и назвала себя блокадницей.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: Жительницу Орловского района обманули при покупке коровы

Горячий ТОП региональных новостей: Жительницу Орловского района обманули при покупке коровы

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, обман женщины в Кировской области и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Шоу-бизнес

Актер Станислав Садальский опубликовал пять законов жизни мудрого человека

Актер Станислав Садальский опубликовал пять законов жизни мудрого человека

Актер Станислав Садальский, активно пишуший блоги в соцсетях, опубликовала у себя в Instagram пять законов жизни мудрого человека. 1. Не навязывайтесь людям, и вы поймёте, нуждаются ли они в вас.

//Спорт

Владимир Моисеев: «Чтобы развивать самбо в регионах, надо действовать нестандартно»

Владимир Моисеев: «Чтобы развивать самбо в регионах, надо действовать нестандартно»

Исполнительный директор Федерации самбо Иркутской области Владимир Моисеев рассказал, как регион оказался в пятерке лучших по развитию борьбы.

//Происшествия

Сотрудники полиции в Воронеже начали поиск женщины, бросившей около входа в храм ребенка в сумке

Сотрудники полиции в Воронеже начали поиск женщины, бросившей около входа в храм ребенка в сумке

В Воронеже полиция ищет молодую женщину, оставившую ранним утром в среду, 14 августа, у входа в кафедральный собор новорожденного ребенка в сумке.

//Новости партнеров

//Общество

Эксперты рынка деликатесов рассказали, что в России разучились делать черную икру

Эксперты рынка деликатесов рассказали, что в России разучились делать черную икру

"Большая часть чёрной икры, произведенной в России, как правило низкого качества. Она хуже продукции из Ирана, Саудовской Аравии, Израиля и даже Белоруссии. Причин несколько: низкая конкуренция на внутреннем российском рынке, большие затраты при производстве, отсутствие государственной поддержки, обилие на рынке чёрной икры из Китая.

//Культура

Сергей Пускепалис выбран худруком театра имени Волкова в Ярославле

Сергей Пускепалис выбран худруком театра имени Волкова в Ярославле

Актер, режиссёр театра и кино Сергей Пускепалис выбран художественным руководителем театра имени Фёдора Волкова в Ярославле. 53-летний Пускепалис был одним из девяти претендентов на пост худрука.

//Шоу-бизнес

Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы

Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы

Два года назад умерла прекрасная актриса, режиссер Вера Глаголева. Дочери знаменитости вспоминают маму каждый день. Сегодня, 16 августа, они почтили память Веры Витальевны.

//Общество

Росстат привел данные об увеличении долга по зарплате в России

Росстат привел данные об увеличении долга по зарплате в России

На сайте Федеральной службы государственной статистики приведены данные о задолженности по зарплатам россиянам. По данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в России в течение июля выросла на 7,1%.

//В мире

Совет Рижской думы: банк закрыли и выход для пожилых вкладчиков – суповые кухни

Совет Рижской думы: банк закрыли и выход для пожилых вкладчиков – суповые кухни

PNB banka в Латвии закрыли. Неожиданно. Никто не знал. Проснулись утром люди, а банковские карты заморожены. Если учесть, что 40% вкладчиков PNB banka – пенсионеры, то становится совсем печально.

//Происшествия

У берегов Камеруна пираты захватили судно с тремя россиянами

У берегов Камеруна пираты захватили судно с тремя россиянами

У берегов Камеруна пираты атаковали торговое судно, в экипаж которого входят трое россиян. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российского внешнеполитического ведомства.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24
2

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова
3

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
4

Татьяна Буланова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
5

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры