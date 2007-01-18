Русская музыка: made in London

К счастью, отказ от издания полноценных пластинок – несмотря на масштабы пиратства в России и тщетность борьбы с ним – еще не несет массового характера. В первой половине 2007 года российских меломанов ждет немало интересных релизов. Одной из первых – в начале февраля – альбом «Раздвоение личности» выпустит группа «Сплин». Название пластинки в полной мере отражает ее эклектичное содержание: в нем есть и лирика, и очень жесткие песни. Услышать материл нового «сплиновского» альбома можно 23 февраля на презентации «Раздвоения личности» на МСА «Лужники». На февраль же планирует выпуск «Славянских танцев» «Моральный кодекс». Нового диска Сергея Мазаева и Ко пришлось ждать почти шесть лет, поэтому многие песни с него – «Первый снег», «Актриса», «В ожидании чуда», заглавные «Славянские танцы» – хорошо знакомы поклонникам «Кодекса». Но вряд ли этот факт отпугнет потенциальных покупателей новой работы «МК», одной из немногих наших команд, держащих очень высокую планку по качеству звука. Готовя материал, «Моральный кодекс» успел поработать со знаменитым британским саундпродюсером Крисом Кимзи. С другим британцем – Хэмишем Стюартом – судьба свела «Машину времени». Свой новый альбом «TimeMaсhine» «машинисты» записали в легендарной лондонской студии AbbeyRoad, совместив приятное с полезным – работу в одной из лучших студий мира с многолетней мечтой побывать в тех местах, где творили великие Beatles. «Time Maсhine» увидит свет 1 марта, а 7 марта состоится его презентация в СК «Олимпийский». Во второй половине января сводить будущую пластинку в Лондон отправятся «Ночные снайперы». Правда, «снайперы» не планируют привлекать к работе местных звукорежиссеров, переложив ответственность за саунд альбома на плечи коллег по сцене из группы «Би­2». В Лондоне работает и Земфира, обещающая фанатам новый диск в этом году, а Вя­чеслав Бутусов и «Ю­-Питер» ту­манному Альбиону предпочли теплую Испанию, где прошлой осенью записали первую половину будущего диска.

Еще более терпеливыми, чем поклонники «Морального кодекса», оказались почитатели творчества Кон­­стантина Никольского. Работу над первым с 1996 года номерным диском музыкант начал еще в самом начале века и в феврале твердо намерен ее закончить. Изменив со­бственному тезису о том, что «новые песни пишут те, у кого старые плохие», композиции, созданные еще в 80­-х гг., Никольский намерен разбавить «совершенно новыми вещами», написанными в последние 2–3 года. А вот «Пикник» своих фанатов долгими ожиданиями не томит – вслед за «Королевством кривых» (2005) коллектив записал «Мракобесие и джаз». Несмотря на название, диск получился «слишком русским» – вошедшие в него песни основаны на древнерусском фольклоре. 9 марта, на праздновании своего 25-­летия в «Лужниках», «Пикник» в числе прочих исполнит и несколько новых вещей. Со столь же малым перерывом после «Слияния и поглощения» выходит «Амба» «Мумий Тролля». Патронирующий фонд «Амур» Илья Лагутенко посвятил новый диск исчезающим амурским тиграм – «амба» на языке удэге значит «тигр».

К юбилеям артистов будет приурочено еще несколько релизов. Четверть века исполнится «Динамику» Владимира Кузьмина, который работает сразу над двумя дисками: своим собственным и своей дочери Софьи Кузьминой, известной по участию в «Фабрике звезд­-3». А весной пластинку издаст София Ротару – аккурат к своему 60-­летию, которое будет праздновать в августе.