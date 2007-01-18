Русская музыка: made in London
Новые долгожданные пластинки и попсовиков, и рок-н-ролльщиков 2007 года
№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Ольга ХОХЛОВА, InterMedia ]
К счастью, отказ от издания полноценных пластинок – несмотря на масштабы пиратства в России и тщетность борьбы с ним – еще не несет массового характера. В первой половине 2007 года российских меломанов ждет немало интересных релизов. Одной из первых – в начале февраля – альбом «Раздвоение личности» выпустит группа «Сплин». Название пластинки в полной мере отражает ее эклектичное содержание: в нем есть и лирика, и очень жесткие песни. Услышать материл нового «сплиновского» альбома можно 23 февраля на презентации «Раздвоения личности» на МСА «Лужники». На февраль же планирует выпуск «Славянских танцев» «Моральный кодекс». Нового диска Сергея Мазаева и Ко пришлось ждать почти шесть лет, поэтому многие песни с него – «Первый снег», «Актриса», «В ожидании чуда», заглавные «Славянские танцы» – хорошо знакомы поклонникам «Кодекса». Но вряд ли этот факт отпугнет потенциальных покупателей новой работы «МК», одной из немногих наших команд, держащих очень высокую планку по качеству звука. Готовя материал, «Моральный кодекс» успел поработать со знаменитым британским саундпродюсером Крисом Кимзи. С другим британцем – Хэмишем Стюартом – судьба свела «Машину времени». Свой новый альбом «TimeMaсhine» «машинисты» записали в легендарной лондонской студии AbbeyRoad, совместив приятное с полезным – работу в одной из лучших студий мира с многолетней мечтой побывать в тех местах, где творили великие Beatles. «Time Maсhine» увидит свет 1 марта, а 7 марта состоится его презентация в СК «Олимпийский». Во второй половине января сводить будущую пластинку в Лондон отправятся «Ночные снайперы». Правда, «снайперы» не планируют привлекать к работе местных звукорежиссеров, переложив ответственность за саунд альбома на плечи коллег по сцене из группы «Би2». В Лондоне работает и Земфира, обещающая фанатам новый диск в этом году, а Вячеслав Бутусов и «Ю-Питер» туманному Альбиону предпочли теплую Испанию, где прошлой осенью записали первую половину будущего диска.
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