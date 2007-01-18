Свадебный переполох
№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]
В ближайших программах нам явят «итальянскую» и «рокнролльную» свадьбы. Организатор и ведущая всего этого фонтанирующего действа – небезызвестная Тина Канделаки. Надо сказать, что на свои хрупкие плечи она взвалила весьма тяжелый груз. Программа эта затратная, как по деньгам, так и по трудовым вложениям самой Тины.
И вот теперь телевизионный механизм запущен. На Тине лежит все: от покупки колец и поиска ресторана до общения с известными дизайнерами, стилистами, модельерами, поварами, в общем, со всеми, кто будет делать из обычной свадьбы грандиозный сюрприз.
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