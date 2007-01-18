Свадебный переполох

Отныне каждую субботу зрители канала СТС могут стать свидетелями беспримерного бракосочетания и подготовки к нему.



В ближайших программах нам явят «итальянскую» и «рок­н­ролльную» свадьбы. Организатор и ведущая всего этого фонтанирующего действа – небезызвестная Тина Канделаки. Надо сказать, что на свои хрупкие плечи она взвалила весьма тяжелый груз. Программа эта затратная, как по деньгам, так и по трудовым вложениям самой Тины.

И вот теперь телевизионный механизм запущен. На Тине лежит все: от покупки колец и поиска ресторана до общения с известными дизайнерами, стилистами, модельерами, поварами, в общем, со всеми, кто будет делать из обычной свадьбы грандиозный сюрприз.

Все это не слишком похоже на «Квартирный вопрос», но прием тот же: подарок задарма, свалившийся с неба на безымянных до сей поры счастливчиков. Канделаки вслед за Мальцевой из популярной программы НТВ стала волшебницей…