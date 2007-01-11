Спасибо, Собака! И здравствуй, Свинья!

Артист года

Это, конечно, Дима Билан, занявший второе место на Конкурсе песни «Евровидение». А ведь еще в начале года Билан, оставшийся без умершего продюсера, занимался в основном не музыкой, а тяжбой с наследниками Юрия Айзеншписа, пытавшимися запретить ему работать под именем «Дима Билан». Тем не менее певец отобрался на «Евровидение», убедил всех в хитовом потенциале песни «NeverLetYouGo», а на самом конкурсе поразил Европу вылезающей из рояля балериной. Если бы Дима надел еще страшную маску, победитель «Евровидения» группа Lordi могла бы и не совладать с представителем России. А в самом конце 2006­го наша страна все же выиграла «Евровидение», правда, пока детское. Зрители отдали свои голоса девятилетним близняшкам Насте и Маше Толмачевым из Курска.

Альбом года

Я вного лидера нет, поэтому выбираем первого среди равных – «Магнит» Юлии Савичевой. Крепкий поп-рок с большим количеством разноплановых хитов. Конкурентами Юли стали «Би­2» с почти совершенным, но слишком продуманным «Молоком», и новички «Чи-Ли» с альбомом «Преступление» – диско-поп с солисткой, поющей мужским голосом.

В то, что в Москву может приехать Мадонна, не верили, кажется, и сами организаторы ее концерта. Поэтому переносили место проведения шоу, меняли дату выступления, запутывали процесс продажи билетов и пугали журналистов запретом на аккредитацию. Каждая новая подробность о предстоящем концерте становилась важнейшим информационным поводом. Насмотревшись всего этого, публика засомневалась в реальности будущего шоу и пошла сдавать билеты. Поэтому аншлага на самом ожидаемом концерте даже не года, а десятилетия не произошло.

Л етом в автокатастрофе погиб гитарист группы «А-Студио» Баглан Садвакасов. В составе коллектива его заменил сын Тамерлан. Кроме того, в ушедшем году в последний путь проводили композитора Андрея Петрова, солиста группы «Веселые картинки» Дмитрия Яншина, гендиректора фирмы FeeLee Management Александра Ларина , клавишника «Пикника» Сергея Воронина…

Beatles года

Э то звание можно присвоить группе «Машина времени», которая на «битловской» студии Abbey Road записала свой новый альбом « Time Machine ». Кстати, сами Beatles тоже выпустили новую пластинку. Ну не сами, а их верный продюсер Джордж Мартин, скомпоновавший альбом « Love ».

Криминал года

З агадочные выстрелы в Авраама Руссо доказали, что шоу-бизнес – не такое уж безопасное занятие. Авраама спасли реакция и неожиданная «гуманность» киллера, выпустившего все пули по ногам артиста. Ныне Руссо восстанавливается за границей и пока не принял решение, возвращаться ли ему в столь неприветливую Россию. Преступление не раскрыто. Если Руссо все же вернется, его ждет судебный иск от бывшего продюсера Иосифа Пригожина, который классифицировал некоторые высказывания Авраама после покушения как клевету в свой адрес.

Развод года

Э то раскол в стане организаторов фестиваля «Нашествие». Часть промоутеров откололась от команды «Нашего радио» и устроила собственный фестиваль «Эммаус». Сначала общественность недоумевала, зачем нужны два одинаковых фестиваля. А уже после их проведения все удивлялись, почему на «Эммаус» приехало мало зрителей, а на «Нашествие» в Рязань – огромные толпы, на которых не хватило ни еды, ни воды. Еще один громкий развод – расставание певицы Жасмин с мужем Вячеславом Семендуевым, которое едва не попало в номинацию «криминал года». А еще Влад Топалов поссорился со своим отцом Михаилом, который ранее был его продюсером.

Писатель года

П оп­-звезды как по команде взялись за перья, клавиатуры и диктофоны, выпустив за год столько книг, что из них впору составлять отдельный хит-парад. Мы тоже составили, но не по тиражам, а по литературным достоинствам. На первом месте Наталья Штурм с автобиографическим романом «Любовь цвета крови». На втором – Рома Зверь с «Дождями­-пистолетами», по которым можно изучать язык и быт молодежи Южного федерального округа. Замыкает тройку «И жизнь, и слезы, и любовь» Валерии. Впрочем, она бы выиграла в условной номинации «самая страшная книга»: описания издевательств мужа действительно получились жуткими.

П евица Валерия выпустила в отчетном году альбом «Неж­ность моя», дала большой сольный концерт в «Олимпийском», выпустила книгу, представила коллекцию ювелирных украшений и поучаствовала в телепроекте «Две звезды». Музыканты «Би­2» успели сняться в трех фильмах, выступить в роли ведущих еженедельной программы на «Радио Максимум», помогли в качестве саундпродюсеров записать несколько композиций «Ночным снайперам» для их будущего альбома. Ну и об основной работе не забывали – представили диск «Молоко». Глюкоза пластинку выпустить не успела, зато вышла замуж, сыграла в фильме «Руд и Сэм», поучаствовала в шоу «Звезды на льду», которое оставила, когда забеременела.



Родители года

Певица Алсу родила дочку Сафину и, рискуя быть забытой поклонниками, воспитывает ее в Америке. Возвращение на сцену намечено на 2007­й. Поздравления с новорожденными дочерьми также получили Юля Началова, Александр Барыкин, вокалист старого «Премьер-министра» Жан Григорь­ев-Милимеров, братья Кристовские из «Уматурман», а сыновьями пополнились семьи Александра Васильева («Сплин»), Николая Баскова, Юры Шатунова.

Закрытие года

В 2006 году окончательно закрылась легендарная «Горбушка» – ДК им. Горбунова. Название бренда перешло к огромному и бестолковому торговому комплексу на территории завода «Рубин». А владелец ДК – завод им. Хруничева – объявил, что буйных рок-концертов в «Горбушке» больше проводиться не будет, останутся только «сидячие» представления. Кстати, без любимого дома остались не только рокеры. Со сносом гостиницы «Россия» не стало и одноименного концертного зала, который был главной площадкой для многих эстрадных исполнителей. Закрылся и маленький «Бункер», чьи владельцы не потянули повышения арендной платы. «Взамен» появилось несколько новых площадок, но об их перспективах говорить пока преждевременно.

Танцы года

И з музыкантов, участвовавших в многочисленных «спортивных» телепроектах, наибольшего успеха добился Сергей Лазарев в «Танцах на льду». А вот Валерий Сюткин, Анна Семенович, Сергей Галанин, Лада Дэнс выбыли на ранних стадиях. Галанин, правда, успел «порадовать» телезрителей постоянными конфликтами с партнершей Марией Бутырской.

О блом пальмы под гитаристом Rolling Stones Кейтом Ричардсом – из-за этого трагикомического происшествия «роллинги» не смогли доехать до России. «Обломались» и поклонники группы Radiohead , которую сулили привезти на фестиваль «Ост­ров света», – в итоге акция прошла в весьма усеченном режиме. А о том, что Эрик Клэптон отказался выступать на Васильевском спуске, посчитав его неравноценной заменой Красной площади, многие обладатели билетов узнали уже непосредственно по пути на концерт – шоу отменили чуть ли не за день до намеченной даты.