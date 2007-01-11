Спасибо, Собака! И здравствуй, Свинья!

Артист года
Это, конечно, Дима Билан, занявший второе место на Конкурсе песни «Евровидение». А ведь еще в начале года Билан, оставшийся без умершего продюсера, занимался в основном не музыкой, а тяжбой с наследниками Юрия Айзеншписа, пытавшимися запретить ему работать под именем «Дима Билан». Тем не менее певец отобрался на «Евровидение», убедил всех в хитовом потенциале песни «NeverLetYouGo», а на самом конкурсе поразил Европу вылезающей из рояля балериной. Если бы Дима надел еще страшную маску, победитель «Евровидения» группа Lordi могла бы и не совладать с представителем России. А в самом конце 2006го наша страна все же выиграла «Евровидение», правда, пока детское. Зрители отдали свои голоса девятилетним близняшкам Насте и Маше Толмачевым из Курска.
Альбом года
Явного лидера нет, поэтому выбираем первого среди равных – «Магнит» Юлии Савичевой. Крепкий поп-рок с большим количеством разноплановых хитов. Конкурентами Юли стали «Би2» с почти совершенным, но слишком продуманным «Молоком», и новички «Чи-Ли» с альбомом «Преступление» – диско-поп с солисткой, поющей мужским голосом. Ажиотаж года
В то, что в Москву может приехать Мадонна, не верили, кажется, и сами организаторы ее концерта. Поэтому переносили место проведения шоу, меняли дату выступления, запутывали процесс продажи билетов и пугали журналистов запретом на аккредитацию. Каждая новая подробность о предстоящем концерте становилась важнейшим информационным поводом. Насмотревшись всего этого, публика засомневалась в реальности будущего шоу и пошла сдавать билеты. Поэтому аншлага на самом ожидаемом концерте даже не года, а десятилетия не произошло. Потери года
Летом в автокатастрофе погиб гитарист группы «А-Студио» Баглан Садвакасов. В составе коллектива его заменил сын Тамерлан. Кроме того, в ушедшем году в последний путь проводили композитора Андрея Петрова, солиста группы «Веселые картинки» Дмитрия Яншина, гендиректора фирмы FeeLeeManagementАлександра Ларина, клавишника «Пикника» Сергея Воронина…
Beatles года
Это звание можно присвоить группе «Машина времени», которая на «битловской» студии AbbeyRoad записала свой новый альбом «TimeMachine». Кстати, сами Beatles тоже выпустили новую пластинку. Ну не сами, а их верный продюсер Джордж Мартин, скомпоновавший альбом «Love».
Криминал года
Загадочные выстрелы в Авраама Руссо доказали, что шоу-бизнес – не такое уж безопасное занятие. Авраама спасли реакция и неожиданная «гуманность» киллера, выпустившего все пули по ногам артиста. Ныне Руссо восстанавливается за границей и пока не принял решение, возвращаться ли ему в столь неприветливую Россию. Преступление не раскрыто. Если Руссо все же вернется, его ждет судебный иск от бывшего продюсера Иосифа Пригожина, который классифицировал некоторые высказывания Авраама после покушения как клевету в свой адрес.
Развод года
Это раскол в стане организаторов фестиваля «Нашествие». Часть промоутеров откололась от команды «Нашего радио» и устроила собственный фестиваль «Эммаус». Сначала общественность недоумевала, зачем нужны два одинаковых фестиваля. А уже после их проведения все удивлялись, почему на «Эммаус» приехало мало зрителей, а на «Нашествие» в Рязань – огромные толпы, на которых не хватило ни еды, ни воды. Еще один громкий развод – расставание певицы Жасмин с мужем Вячеславом Семендуевым, которое едва не попало в номинацию «криминал года». А еще Влад Топалов поссорился со своим отцом Михаилом, который ранее был его продюсером.
Писатель года
Поп-звезды как по команде взялись за перья, клавиатуры и диктофоны, выпустив за год столько книг, что из них впору составлять отдельный хит-парад. Мы тоже составили, но не по тиражам, а по литературным достоинствам. На первом месте Наталья Штурм с автобиографическим романом «Любовь цвета крови». На втором – Рома Зверь с «Дождями-пистолетами», по которым можно изучать язык и быт молодежи Южного федерального округа. Замыкает тройку «И жизнь, и слезы, и любовь» Валерии. Впрочем, она бы выиграла в условной номинации «самая страшная книга»: описания издевательств мужа действительно получились жуткими.
И швец, и жнец года
Певица Валерия выпустила в отчетном году альбом «Нежность моя», дала большой сольный концерт в «Олимпийском», выпустила книгу, представила коллекцию ювелирных украшений и поучаствовала в телепроекте «Две звезды». Музыканты «Би2» успели сняться в трех фильмах, выступить в роли ведущих еженедельной программы на «Радио Максимум», помогли в качестве саундпродюсеров записать несколько композиций «Ночным снайперам» для их будущего альбома. Ну и об основной работе не забывали – представили диск «Молоко». Глюкоза пластинку выпустить не успела, зато вышла замуж, сыграла в фильме «Руд и Сэм», поучаствовала в шоу «Звезды на льду», которое оставила, когда забеременела.
Родители года
Певица Алсу родила дочку Сафину и, рискуя быть забытой поклонниками, воспитывает ее в Америке. Возвращение на сцену намечено на 2007й. Поздравления с новорожденными дочерьми также получили Юля Началова, Александр Барыкин, вокалист старого «Премьер-министра» Жан Григорьев-Милимеров, братья Кристовские из «Уматурман», а сыновьями пополнились семьи Александра Васильева («Сплин»), Николая Баскова, Юры Шатунова.
Закрытие года
В 2006 году окончательно закрылась легендарная «Горбушка» – ДК им. Горбунова. Название бренда перешло к огромному и бестолковому торговому комплексу на территории завода «Рубин». А владелец ДК – завод им. Хруничева – объявил, что буйных рок-концертов в «Горбушке» больше проводиться не будет, останутся только «сидячие» представления. Кстати, без любимого дома остались не только рокеры. Со сносом гостиницы «Россия» не стало и одноименного концертного зала, который был главной площадкой для многих эстрадных исполнителей. Закрылся и маленький «Бункер», чьи владельцы не потянули повышения арендной платы. «Взамен» появилось несколько новых площадок, но об их перспективах говорить пока преждевременно.
Танцы года
Из музыкантов, участвовавших в многочисленных «спортивных» телепроектах, наибольшего успеха добился Сергей Лазарев в «Танцах на льду». А вот Валерий Сюткин, Анна Семенович, Сергей Галанин, Лада Дэнс выбыли на ранних стадиях. Галанин, правда, успел «порадовать» телезрителей постоянными конфликтами с партнершей Марией Бутырской. Облом года
Облом пальмы под гитаристом RollingStones Кейтом Ричардсом – из-за этого трагикомического происшествия «роллинги» не смогли доехать до России. «Обломались» и поклонники группы Radiohead, которую сулили привезти на фестиваль «Остров света», – в итоге акция прошла в весьма усеченном режиме. А о том, что Эрик Клэптон отказался выступать на Васильевском спуске, посчитав его неравноценной заменой Красной площади, многие обладатели билетов узнали уже непосредственно по пути на концерт – шоу отменили чуть ли не за день до намеченной даты. Мюзикл года
Мюзикловый бум в России утих, толком не начавшись, но одна заметная постановка в ушедшем году все же появилась. Это мюзикл «MammaMia!» на волшебную музыку ABBA. Волшебную настолько, что в зрительном зале не обращаешь внимания на ходульный сюжет и русский перевод. Любителям голосистых блондинок рекомендуется присмотреться и прислушаться к исполнительнице главной роли Наталье Быстровой.