Агутин вышел на тропу войны

- Леонид, желтая пресса постоянно выдумывает про вас всяческие небылицы. Что бы вы пожелали вашим оппонентам?

– Мне хочется, чтобы обо мне писали правду. Я не могу судиться с газетчиками, фотографировавшими меня, лежа щего на скамейке. Ведь я действительно на ней лежал. Мне, может, нравится поваляться на берегу Балтийского залива. Я люблю выпить. Если журналистам интересна эта тема, пусть обсуждают. Все зависит от уровня их читателя. Прошу лишь не писать откровенную неправду. Сомнительный московский журнал сообщает, что мы не живем с женой уже полгода. Это совсем не так. Прочтя в газетах очередную чушь, зрители подумают, что их дурят, и не пойдут к нам на концерт. Мы с Анжеликой не обманываем людей. Если мы говорим, что не поем под фоно­грамму и являемся мужем и женой, значит, так оно и есть.

– Правда ли, что обязательным атрибутом вашей гримерной является бутылка Hennessy VSOP ?

– У нас в стране трудно найти непьющего мужчину. Почти все мои друзья и коллеги любят выпить. И это не мешает им оставаться прекрасными музыкантами, режиссерами, актерами и вообще людьми. Видимо, неинтересно постоянно писать о том, что я умею делать и за что меня можно уважать. Надо же обязательно найти недостатки. И: «О! Какая удача, он любит выпить. Этим нужно воспользоваться!» Да, я люблю коньяк. Но я не «бухаю» с утра до ночи. Не бью жену, не срываю концерты. Коньяк указан в райдере как необходимое иногда лекарство, которое порой тяжело найти в маленьком городке.

– Жизнь востребованного артиста полна стрессов и переутомлений. Существуют вещи помимо коньяка, помогающие вам расслабиться?

– У меня агорафобия. В толпе я испытываю дискомфорт. Пробовал избавиться от него с помощью антидепрессантов. Но они превращают меня в настоящее растение. Под действием таких препаратов невозможно заниматься творчеством. Поэтому я от них отказался. Мне очень помогает спорт. Люблю теннис и плавание. К сожалению, постоянные концерты и перелеты часто не оставляют времени на спорт.

– Одна журналистка поведала миру о вашем буйном поведении в самолете. Будто вы его даже захватить хотели…

– Было очень смешно. В самолете летели все свои: музыканты, артисты, и лишь одна не своя – журналистка, которой я, видимо, сильно мешал. Она пригрозила мне компрометирующей статьей, а я послал ее. Журналистка сдержала свое обещание и выставила меня пьяницей и дебоширом. Прочтя статью, Бари Алибасов спросил меня, сколько я заплатил за столь гениальную рекламу. Артистов летело так много, что посадить всех в первый класс не представлялось возможным. Меню салона второго класса, где я расположился, было намного скуднее. Когда мне об этом сообщили, мы с Пресняковым организовали партию второго класса и потребовали равноправия. Несколько сотрудников ФСБ на полном серьезе вызвались нас прикрывать. Получилась самая настоящая революция. Мы даже сочинили гимн второго салона. Иван Демидов, летевший первым классом, испугался революции и посоветовал персоналу принести нам все, что есть. Поверьте, если бы я находился среди незнакомых мне людей, то не стал бы дебоширить.

– Скажите, Леонид, у вашего творчества есть определенное музыкальное направление?

– Я недавно придумал словечко «поп-фьюжен». Часто я использую латино­американскую музыку. Мне нравятся ее бразильские корни. Они ближе всего к джазовому направлению. Я совсем не пользуюсь мексиканскими мотивами и латино Карибских островов. Эта музыка легкомысленная и тупая. Это не удивительно. На Карибах жизнь такая – шляпа, пальма, море.

– Ваша мама выпустила книгу «Мой сын Леонид Агутин». Вы принимали участие в ее создании?