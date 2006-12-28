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Джоли и Питт пожениться не готовы

№ 34(34) от 28.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Джоли и Питт пожениться не готовы
Об этом голливудская звезда Анжелина Джоли рассказала в интервью январскому выпуску журнала Vogue. Они встретились на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит», сыграли почти идеальную семейную пару. И расстались, оставшись за кадром, как говорит Анжелина, хорошими друзьями. Питт тогда был женат на актрисе Дженнифер Анистон, у Джоли шла своя бурная личная жизнь. «А потом обстоятельства повернулись так, что мы оказались вместе», – объясняет Джоли. Питт развелся с Анистон, дал двум приемным детям Анжелины свою фамилию (теперь во всех документах они записаны как Джоли-Питт). Пара родила общего ребенка – девочку. Но делать следующий шаг – к свадьбе – они не намерены. «Мы очень привязаны к нашим детям. Но не друг к другу. В этом­-то все и дело», – объясняет актриса, которая к 31 году жизни уже имеет за плечами два неудачных брака.

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