Джоли и Питт пожениться не готовы

Об этом голливудская звезда Анжелина Джоли рассказала в интервью январскому выпуску журнала Vogue. Они встретились на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит», сыграли почти идеальную семейную пару. И расстались, оставшись за кадром, как говорит Анжелина, хорошими друзьями. Питт тогда был женат на актрисе Дженнифер Анистон, у Джоли шла своя бурная личная жизнь. «А потом обстоятельства повернулись так, что мы оказались вместе», – объясняет Джоли. Питт развелся с Анистон, дал двум приемным детям Анжелины свою фамилию (теперь во всех документах они записаны как Джоли-Питт). Пара родила общего ребенка – девочку. Но делать следующий шаг – к свадьбе – они не намерены. «Мы очень привязаны к нашим детям. Но не друг к другу. В этом­-то все и дело», – объясняет актриса, которая к 31 году жизни уже имеет за плечами два неудачных брака.