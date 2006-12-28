На подиум – со справкой

...Смогут выходить со следующего года итальянские манекенщицы. Такой суровый вердикт вынесла итальянская Camera della Moda Nazionale после скандалов, сотрясавших мир моды, и смерти от истощения одной из моделей. К работе теперь будут допускаться девушки старше 16 лет и только те, чей индекс массы окажется не меньше 18,5 единиц. Разрешение на выход на подиум будет выдавать целая комиссия, в которую вошли представители Camera della Moda Nazionale, врачи, психологи, диетологи. «Нам пришлось пойти на подобные меры, – говорят итальянцы. – Во­-первых, мы должны думать не только о том, насколько эффектно девушки будут смотреться на подиуме, но и об их здоровье. К тому же миллионы девушек во всем мире смотрят на моделей как на пример для подражания, морят себя голодом и в итоге оказываются на больничной койке».