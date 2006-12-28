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Жизель Бундхен – невеста-миллионерша

№ 34(34) от 28.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Жизель Бундхен – <nobr><nobr>невеста-миллионерша</nobr></nobr>
Летом журнал «Форбс» назвал бразильскую манекенщицу Жизель Бунд­хен самой высокооплачиваемой моделью мира – она заключила два десятка рекламных контрактов с престижными марками уровня «Дольче и Габбана» и пр. А вскоре Жизель получит еще несколько миллионов долларов – бразильянка будет рекламировать новый аромат от «Cacharel» (одежду для этой марки делает дуэт дизайнеров «Clements Ribeiro»). За глаза конкурентки называют Бундхен «бюст Бразилии», а маркетологи утверждают, что эта девушка способна реально поднять продажи любого товара. Наибольшей любовью Жизель пользуется в Японии, Китае и на Среднем Востоке.
 
Несмотря на успешную карьеру, личная жизнь манекенщицы пока не складывается. После романа с Ди Каприо рядом с Жизель так и не появилось серьезного претендента на ее руку и сердце. Поэтому пока девушка в одиночку воспитывает йоркширского терьера, который был куплен вместе с Ди Каприо и теперь живет по очереди то у нее, то у него, и копит миллионы.

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