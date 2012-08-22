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Стратегия победителя

№ 32(324) от 23.08.2012 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Стратегия победителя
Фото ИТАР-ТАСС

Сфера его деятельности многогранна. Актёр, продюсер, каскадёр, кинолог, спортсмен. И везде он первый и лучший. Александра ИНШАКОВА многие называют культовой персоной. Сам же он словам предпочитает дела. Какова их стоимость и кто стоит за его успехом, он признался обозревателю «Аргументов неделi» Алексии Мелевской.

- Александр, не перестаёте удивлять. Недавно ко всем вашим профессиональным сферам деятельности добавилась ещё одна – музыкальная. Реализуя себя в роли исполнителя, решили научить петь наших артистов на собственном примере?

– Сейчас это хобби. Началось всё несколько лет назад. У меня была встреча со зрителями. Долго разговаривали о спорте, кино. Всё было настолько душевно, что в итоге с друзьями решили продолжить вечер в караоке. Немного выпили. Ребята-спортсмены начали петь. Я в шутку сделал им замечание, что они плохо поют и пусть лучше послушают, как это делают другие. А они прицепились ко мне, чтобы я сам спел. Видимо, выпили уже достаточно, и в дуэте со знакомой певицей я это сделал. В итоге ребята предложили записать песню в студии. Пошутил, что согласен сделать это за их счёт. На следующий день они мне позвонили и стали просить записать для них песни. Пришлось записать. После нескольких песен стал понимать – что-то может получиться. На сегодняшний день уже около 90 песен записал. Так что потихонечку двигаюсь в этом направлении.

– Уроки вокала брали?

– Да. Основная задача была научиться правильно дышать.

– Как вы охарактеризуете свой музыкальный жанр?

– Лирика… Я пою гражданские песни, о любви, романсы… Мне сложно как-то охарактеризовать свою музыкальную нишу. Специально её с точки зрения бизнеса не просчитывал. Для меня этот вид деятельности лишь увлечение. Хотя моё первое выступление и можно занести в Книгу рекордов Гиннесса. После шестой записанной в студии песни я пел в Кремле.

– Признайтесь, этому поспособствовали покровители?

– Нет. Это был вечер «80 лет ВДВ», и я должен был там поздравлять десантников. За несколько дней до мероприятия организаторы узнали, что я пою. Приехали, послушали и пригласили спеть две песни…

– Если добьётесь славы, как у Стаса Михайлова, будете жить по всем правилам шоу-бизнеса?

– Вряд ли получится. (Улыбается.) Я получил другое воспитание, поэтому размениваться по мелочам не вижу смысла.

– Фильм «Бригада», в котором вы выступили как продюсер, актёр, автор идеи, назвали культовым. Как вы думаете, почему страна с богатым культурным прошлым посчитала бандитов героями?

– Это вопрос не героизма, а скорее знакомого всем прошлого. Мы все жили в 90-х, и нам знаком и понятен уклад того времени. Кроме того, фильм получился честным. А такого кино сегодня не очень много.

– Ходили слухи, что этот фильм вам заказали и профинансировали люди из «братвы»…

– Это всего лишь слухи.

– Этой зимой продолжение «Бригады» выйдет на широкий экран. Какова причина скандала, из-за которого в картине отказался участвовать Сергей Безруков?

– Скандала не было. Он отказался. Я сказал ему всё, что о нём думаю. У Безрукова, в отличие от остальных актёров, оказалась короткая память. Другие ребята помнят, что они стали звёздами на этом фильме. Сергей интересный актёр. Я же не зря его снимал. Хотя телеканал и не хотел его участия. Но я его отстоял. Думаю, Безруков помнит об этом, но считает, что он никому ничего не должен. Да бог с ним. Фильм и без него получился достойным и зрелищным. Премьера состоится 29 ноября. Теперь это киноверсия, а не сериал.

– Во многих ваших фильмах проделана серьёзная каскадёрская работа. Как считаете, использование компьютерной графики и спецэффектов убьёт профессию каскадёра?

– Если снимать чисто технический фильм на компьютерной графике, его никто не будет смотреть. Потому что нет сопереживания герою, который снимается в этом фильме. Если фильм рисованный, то это смотрится как мультик. Компьютерная графика помогает киношникам расширить возможности трюковой работы. Раскрасить картинку по-другому, сделать более зрелищной. В этом смысле компьютерная графика меня устраивает. Она вряд ли когда-нибудь уберёт людей из фильма. Так что профессия как была, так и останется. Но каскадёры уже сегодня вынуждены учиться работать более динамично и заманчиво для зрителя.

– Вы возглавляете Российскую кинологическую федерацию и боретесь за права животных, в том числе за опасные породы. Не смущает, что пошла мода на разведение собак бойцовых пород? Хозяева выгуливают их в парках и местах, где есть маленькие дети…

– Опасных пород нет. Есть опасные представители той или иной породы. Так же как и у людей. В своём большинстве люди нормальные существа, но есть ублюдки, убийцы, психически больные. То же самое у собак. Нередко собачки попадают в руки психически не здоровых персонажей, которые за счёт животных пытаются самоутвердиться в жизни. Поэтому основной вопрос, который сейчас стоит наиболее остро, – создание закона о защите животных, который бы регламентировал правила приобретения, содержания... Причём в отношении не только собак, но и других животных. Меня ломает, когда их продают в магазине. Считаю, что продажа животных должна идти через специальную организацию, которая бы контролировала их количество. Тогда и бездомных собак было бы меньше. Эта же организация должна контролировать чипирование собачек. Чтобы, как только собачка окажется на улице, в силу мог бы вступить закон о защите животных. Если её выкинул хозяин – он должен нести за это ответственность. Схема не сложная. И если бы все эти деньги, которые уходят на бездомных собак, правильно и по назначению использовались, то бродячих дворняжек у нас давно бы уже не было. А так получается, что весомые бюджеты уходят на проблему с бездомными животными, а вопрос так и не решён.

– Может, подобный расклад кому-то выгоден?

– Конечно. Ведь пока вопрос не решится, бюджетные деньги будут продолжать падать в их карман.

– Коррупция нас победила…

– К сожалению, сейчас от этого себя защитить уже невозможно. Я принципиально не даю взятки. Но это не решение проблемы. Вот будет хотя бы несколько серьёзных дел с вытекающими последствиями для чиновников высокого ранга – посадят на скамью, он заплатит высокие штрафы, у него конфискуют имущество, он отсидит положенный срок, – и у нас начнётся оздоровительный процесс. Люди начнут понимать, что попал – отвечай. Коррупция сократится.

– Сегодня все стремятся к демократии… Она нужна нашему обществу?

– Я не политик, и мне сложно на эту тему говорить. Но наиболее острая проблема одна. Руководители страны не понимают, что пройдёт ещё немного времени, и они могут оказаться заложниками ситуации, которую сами создали. Нужно думать о детях. У нас огромное количество беспризорных детей. Нужно думать о стариках. Всё что угодно можно делать платным – медицину, воздух… Но лучше не становится, потому что все эти деньги уходят сами знаете куда. Ну не доходят они по назначению. Рассеиваются. Хоть микрочипами их помечай. (Улыбается.) А ещё сегодня очень мало разговоров об образовании, культуре. Все разговоры – о цене на нефть и кого родил Киркоров. Начинается быдлячество.

– На каких ценностях воспитываете своих спортсменов? Читаете им Ахматову?

– На своём примере. Спортивном, духовном, культурном. Всё, что делаю, – не для того, чтобы заработать огромные деньги. К счастью, «мутации», связанные с большими материальными благами, прошли мимо меня. Люди, которым в руки попадают серьёзные деньжищи, сильно меняются. Становятся равнодушными. А ведь завтра произойдёт с ними несчастье – и кроме маленького деревянного ящика ничего не достанется. Там нет карманов, даже две рубашки на него не наденут. А те деньги, которые у него сегодня есть, завтра не дойдут до тех людей, которым он хотел их оставить. Потому что рядом стоящие люди быстренько «сориентируются» и деньги уведут. Такова жизнь в нашей стране. Поэтому, вместо того чтобы копить, я бы на их месте вкладывал в медицину, спорт, культуру…

– Спонсорство не в почёте…

– Согласен.

– Вас часто предавали?

– Человек я доверчивый, поэтому часто.

– Прощаете друзей или вычёркиваете из своей жизни?

– Я их не вычёркиваю. Просто забываю. У меня есть хорошая песня – «Бывший друг». Как раз на эту тему и из личного опыта. К сожалению, у многих людей всё строится на зависти. Поэтому друзей осталось мало. Но зато настоящие!

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