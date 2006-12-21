Мила + «Манго»

Компания «Манго», которая позиционирует себя как фирма для молодых и модных, решила закрепить союз с моделью и актрисой Милой Йовович. Сперва ей предложили стать «лицом» марки. А теперь, говорят, Мила и «Манго» подписали контракт. Мила создаст 10 платьев для сезона весна-­лето 2007. Для обоих союз весьма выгоден. «Манго», которая не относится к числу суперпрестижных марок, заполучила одну из самых знаменитых девушек мира. А у Милы наконец появилась возможность серьезно выйти на модный рынок. Коллекции она пытается делать довольно давно. При этом «рабский труд» безвестных стилистов не использует принципиально – Йовович сама придумывает модели, подбирает ткани и даже ищет фабрики, где бы ей это сшили подешевле.