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Заморская гостья Алсу

№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Алеся ВЕРБЕНИНА ]

Заморская гостья Алсу

- Как ощущаете себя в новой роли – молодой мамочки?

– Я теперь все время провожу с ребенком, работе уделяю не так много времени. А вообще я поняла, что очень люблю устраивать быт, создавать уют и комфорт для своих любимых доченьки и мужа.
 
Как вам живется в Лос-­Анджелесе? Говорят, что ваши соседи – Дженнифер Лопеc и другие голливудские дивы…
 
– С соседями я не знакома, по крайней мере, пока. Честно говоря, не было как-то времени. Хотя друзья у меня уже появились. Из знаменитостей подружилась с известным джазовым музыкантом Джорджем Бэнсоном. Правда, мы познакомились с ним не в Америке, а в Москве. Он выступал на нашей с Яном свадьбе. А в Лос-­Анджелесе мы с супругом встретили его в ресторане. Поужинали. Стали общаться. И дообщались до того, что решили сделать с ним дуэтную песню.
 
– Значит, вопреки слухам, с шоу-бизнесом вы не завязали?
 
– Я бы сказала, что я просто взяла время на передышку и поиск себя. Резкого возвращения с плотной рекламной кампанией я не планирую. Просто работаю, занимаюсь ребенком, впитываю новые ощущения. Возможно, скоро в эфире радиостанций появится помимо моей новой песни «Самое главное», на которую, будучи беременной Сафиночкой, я сняла клип, и «Колыбельная». В настоящий момент ведется работа над фильмом Светланы Дружининой «Виват, Анна Иоанновна», где у меня одна из главных ролей. Мне осталось озвучить там всего несколько эпизодов. А также записать несколько песен к фильму.
 
– Когда вы снимались в «Виват, Анна Иоанновна», что оказалось наиболее сложным?
 
– Сложностей было немало. Зато я много чему научилась. Во-первых, по сюжету я должна профессионально держаться в седле, а я этого делать не умела. Во-вторых, там был эпизод, когда я развлекаю гостей игрой на скрипке. В музыкальной школе я училась играть на фортепиано, поэтому со скрипкой у меня возникли проблемы. Но на съемочной площадке меня этому тоже научили. Так что в картине я правильно держу скрипку и виртуозно вожу смычком по струнам. Честно говоря, когда это делала на съемках – звуки были жуткие... У меня даже голова болела, но при озвучке туда подложат приятную мелодию, так что все будет красиво. Еще в фильме я научилась метко метать ножи.
 
– В фильме у вас есть возлюбленный?
 
– Есть. Мой возлюбленный по сюжету – тайный агент. Его играет Даниил Дунаев. Я же – дочь другого тайного агента, немка Мадлен.
 
– Романтические сцены в картине есть?
 
– Любовных откровений не было. А вот красивые романтические сцены были.
 
– Ну и как?
 
– По правде говоря, я жутко стеснялась.
 
– Помимо пения и кино есть у вас интересы, связанные с творчеством? Может, хотели бы попробовать себя в театре, дизайне?
 
– В театре… пока не знаю. А вот дизайн одежды… Почему бы и нет? Мне эта идея нравится, а главное, она мне близка. Тем более что у Юлии – жены моего брата – собственное ателье, где мне, кстати, шили свадебное платье и очень много шикарных вечерних и сценических нарядов. Причем в роли дизайнера я выступала сама.
 
– С творчеством разобрались. А как обстоят дела с просвещением себя в плане посещения театра, музея и прочих культурных заведений?
 
– Театр очень люблю. Но в последний раз была там до своего отъезда из Москвы. Ходила на «Три товарища» в «Современник». А еще была в Большом театре на современной интерпретации Золушки.
 
– А на чтение время остается?
 
– В основном по уходу за ребенком. Хотя в последнее время потянуло на романтику. Перечитываю «Алые паруса» Александра Грина.
 
– Алсу, выведите формулу женского счастья…
 
– Это когда с тобой рядом любимый ребенок, заботливый муж. Здоровы твои родные. Есть возможность реализовывать себя в любимой работе.

 

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