Заморская гостья Алсу

- Как ощущаете себя в новой роли – молодой мамочки?

– Я теперь все время провожу с ребенком, работе уделяю не так много времени. А вообще я поняла, что очень люблю устраивать быт, создавать уют и комфорт для своих любимых доченьки и мужа.

– Как вам живется в Лос-­Анджелесе? Говорят, что ваши соседи – Дженнифер Лопе c и другие голливудские дивы…

– С соседями я не знакома, по крайней мере, пока. Честно говоря, не было как-то времени. Хотя друзья у меня уже появились. Из знаменитостей подружилась с известным джазовым музыкантом Джорджем Бэнсоном. Правда, мы познакомились с ним не в Америке, а в Москве. Он выступал на нашей с Яном свадьбе. А в Лос-­Анджелесе мы с супругом встретили его в ресторане. Поужинали. Стали общаться. И дообщались до того, что решили сделать с ним дуэтную песню.

– Значит, вопреки слухам, с шоу-бизнесом вы не завязали?

– Я бы сказала, что я просто взяла время на передышку и поиск себя. Резкого возвращения с плотной рекламной кампанией я не планирую. Просто работаю, занимаюсь ребенком, впитываю новые ощущения. Возможно, скоро в эфире радиостанций появится помимо моей новой песни «Самое главное», на которую, будучи беременной Сафиночкой, я сняла клип, и «Колыбельная». В настоящий момент ведется работа над фильмом Светланы Дружининой «Виват, Анна Иоанновна», где у меня одна из главных ролей. Мне осталось озвучить там всего несколько эпизодов. А также записать несколько песен к фильму.

– Когда вы снимались в «Виват, Анна Иоанновна», что оказалось наиболее сложным?

– Сложностей было немало. Зато я много чему научилась. Во-первых, по сюжету я должна профессионально держаться в седле, а я этого делать не умела. Во-вторых, там был эпизод, когда я развлекаю гостей игрой на скрипке. В музыкальной школе я училась играть на фортепиано, поэтому со скрипкой у меня возникли проблемы. Но на съемочной площадке меня этому тоже научили. Так что в картине я правильно держу скрипку и виртуозно вожу смычком по струнам. Честно говоря, когда это делала на съемках – звуки были жуткие... У меня даже голова болела, но при озвучке туда подложат приятную мелодию, так что все будет красиво. Еще в фильме я научилась метко метать ножи.

– В фильме у вас есть возлюбленный?

– Есть. Мой возлюбленный по сюжету – тайный агент. Его играет Даниил Дунаев. Я же – дочь другого тайного агента, немка Мадлен.

– Романтические сцены в картине есть?

– Любовных откровений не было. А вот красивые романтические сцены были.

– Ну и как?

– По правде говоря, я жутко стеснялась.

– Помимо пения и кино есть у вас интересы, связанные с творчеством? Может, хотели бы попробовать себя в театре, дизайне?

– В театре… пока не знаю. А вот дизайн одежды… Почему бы и нет? Мне эта идея нравится, а главное, она мне близка. Тем более что у Юлии – жены моего брата – собственное ателье, где мне, кстати, шили свадебное платье и очень много шикарных вечерних и сценических нарядов. Причем в роли дизайнера я выступала сама.

– С творчеством разобрались. А как обстоят дела с просвещением себя в плане посещения театра, музея и прочих культурных заведений?

– Театр очень люблю. Но в последний раз была там до своего отъезда из Москвы. Ходила на «Три товарища» в «Современник». А еще была в Большом театре на современной интерпретации Золушки.

– А на чтение время остается?

– В основном по уходу за ребенком. Хотя в последнее время потянуло на романтику. Перечитываю «Алые паруса» Александра Грина.

– Алсу, выведите формулу женского счастья…