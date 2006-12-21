Где провести новогоднюю ночь?

Новый год у большинства россиян – любимый праздник, а уж как встретить его приближение – настругивая тазики с оливье или сходив на последний в уходящем году концерт, – каждый решает сам.

Для тех, кто после «культурной программы» поспешит домой, организаторы мюзикла « Mamma Mia !» в МДМ и ледового шоу Евгения Плющенко в Лужниках предусмотрели два спектакля, дневной и вечерний. Почитателей классики ждут два «Щелкунчика» – постановка Юрия Григоровича в Большом театре и фантазии на тему балета П.И. Чайковского в Доме музыки. В другом зале того же ММДМ Владимир Спиваков приглашает на новогодний гала-концерт с участием НФОР и молодых солистов Екатерины Сюриной и Чарльза Кастроново. В РАМТе «Новогоднюю сюиту» исполнят гобоист Алексей Уткин и ансамбль «Эрмитаж». Тому, кто звуку гобоя предпочитает гитары и барабаны, дорога в СДК МАИ, где питерская команда «Психея» впервые в своей истории выйдет на сцену 31 декабря. Аллергия на рок? Тогда спешите в ККЗ «Пушкинский», где единый в ста лицах пародист Александр Песков представит под чужие фоно­граммы «Песни года­2006». Пародии Пескова вас не радуют? Дайте шанс Сергею Дроботенко, который постарается поднять настроение зрителям в КЦ «Меридиан».