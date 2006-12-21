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Где провести новогоднюю ночь?

№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Ольга ХОХЛОВА, InterMedia ]

Где провести новогоднюю ночь?
Новогодняя вакханалия – уже сегодня
Новый год у большинства россиян – любимый праздник, а уж как встретить его приближение – настругивая тазики с оливье или сходив на последний в уходящем году концерт, – каждый решает сам.
 
Для тех, кто после «культурной программы» поспешит домой, организаторы мюзикла «MammaMia в МДМ и ледового шоу Евгения Плющенко в Лужниках предусмотрели два спектакля, дневной и вечерний. Почитателей классики ждут два «Щелкунчика» – постановка Юрия Григоровича в Большом театре и фантазии на тему балета П.И. Чайковского в Доме музыки. В другом зале того же ММДМ Владимир Спиваков приглашает на новогодний гала-концерт с участием НФОР и молодых солистов Екатерины Сюриной и Чарльза Кастроново. В РАМТе «Новогоднюю сюиту» исполнят гобоист Алексей Уткин и ансамбль «Эрмитаж». Тому, кто звуку гобоя предпочитает гитары и барабаны, дорога в СДК МАИ, где питерская команда «Психея» впервые в своей истории выйдет на сцену 31 декабря. Аллергия на рок? Тогда спешите в ККЗ «Пушкинский», где единый в ста лицах пародист Александр Песков представит под чужие фоно­граммы «Песни года­2006». Пародии Пескова вас не радуют? Дайте шанс Сергею Дроботенко, который постарается поднять настроение зрителям в КЦ «Меридиан».
 
У тех, кто всерьез настроился зажигать всю ночь, выбор гораздо больше. «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», которые лет 15 назад показывали по ТВ лишь по большим праздникам, теперь легко услышать вживую. Сладкоголосый Демис Руссос будет петь в «Форум­холле», правда, «в нагрузку» с Любовью Успенской и группой «Штар». Моду на ретро поддержал JazzTown – здесь москвичей будут позд­равлять BadBoysBlue. Клуб «Икра» везет Brazzaville, клуб Sorry, Babushka пригласил GipsyKings, «Молодая гвардия» – Londonbeat, «Б­1 Максимум» Кенни Доупа. Апологеты отечественной попсы найдут свое счастье в РК «Метелица» (Фриске, Салтыкова, «Блестящие», «Непара»), GoldenPalace (Hi­Fi, Моисеев, Успенская), ресторане «Шоколад» (Павлиашвили, «Мираж», «Чай вдвоем»). А любители рока отправятся по знакомым адресам – в «Б­2» («Ночные снайперы»), «16 тонн» (BillysBand), TabulaRasa («Приключения Электроников»).

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