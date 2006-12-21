«Ленинград» – «Бабье лето»

Вы думаете , что «Ленин­град» – это где небритый бухой мужик матом ругается? Тогда этот альбом для вас.

Только смог бы Сергей Шнуров со своей группировкой продержаться столько лет, если бы не умел предложить ничего другого? Не смог бы: группы, которые и похлеще «Ленинграда» матерились, были, но быстро сплыли. Шнур же брал остроумием, едкими пародиями на хиты коллег, острыми политическими заявлениями, уверенными вторжениями в параллельные жанры вроде рэпа – и вообще в последнее время ему все хуже удавалось скрывать умище за имиджем алкоголика и придурка: вот даже телепередачу его пригласили вести.

Так вот, «Бабье лето» – негаданное возвращение к легкомысленной маргинальности ранних альбомов «Ленинграда»: Шнур собрал свои штампы и довел их до полного абсурда. Какие там остроумные памфлеты и талантливые аранжировки? Вселенная «Ленинграда» на новом альбоме крутится вокруг двух вещей – неумеренного употребления алкоголя и проблем лирического героя во взаимоотношениях с дамами.

Естественно, песни полны нецензурщины, грустных выводов и неожиданно вялого описания мужских радостей вроде дачи, бани и авто. Что ни говори, для Сергея Шнурова это уже как-то мелко, а вот для самой невзыскательной части его аудитории – в самый раз.

Слушателям же, которые не без оснований ждут от лидера группы «Ленинград» большего, этот альбом лучше пропустить. В противном случае им придется довольствоваться поисками крупиц божьего дара, затерянных в потоках маргинального самовыражения.

Крупицы эти действительно встречаются, ведь Шнурова никак нельзя назвать бесталанным человеком: к редким озарениям можно отнести песни «Губошлеп», издевающуюся над Крейзи Фрогом, и «Когда есть деньги» – римейк ранней «ленинградовской» «Когда нет денег».