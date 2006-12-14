Быть, как Барби

Концерн «Маттель», выпускающий самую модную куклу мира, уже несколько раз просил известных «взрослых» дизайнеров создать туалет для пластиковой красотки. Теперь настала очередь модельера Дианы фон Фюстенберг. За 50 английских фунтов Барби можно приодеть в бело-розовое платье-халат, к которому прилагается большая белая сумка. Но Диана в отличие от коллег по цеху пошла дальше и сделала копию кукольного наряда в нормальных человеческих размерах. Удовольствие выглядеть, как Барби, обойдется уже в 150 фунтов.