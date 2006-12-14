Мадонну потянуло к швейной машинке

Творческий зуд обуял западных звезд шоу-бизнеса. Сперва Дженнифер Лопес и рэппер Пафф Дадди, потом Кайли Миноуг, а теперь еще и Мадонна подалась в модную индустрию. Складывается впечатление, что певицы не могут найти ничего подходящего в тысячах бутиков по всему миру, поэтому вынуждены, бедняжки, шить для себя сами. На днях поп-дива, заработавшая на недавнем мировом гастрольном туре Confession 197,3 млн. долларов, объявила, что собирается работать в тандеме с маркой H&M. Для этого шведского гиганта, имеющего свои магазины чуть ли не в каждой стране, Мадонна будет делать аксессуары и одежду в своем фирменном стиле (певица уверена, что он у нее есть). «Я никогда не делала секрета из своей страсти к моде.

А теперь я смогу еще и доказать, что не лишена таланта дизайнера. Надеюсь, что моя линия «М от Мадонны» понравится поклонникам не меньше, чем мои песни», - заявила звезда. Одежда от Мадонны появится в магазинах в марте. А дизайнерам, видимо, придется срочно брать уроки вокала, чтобы пополнить редеющие ряды поп-див.