Радиоформат - - забавная вещь. Например, на «Ретро FM», судя по наполнению эфира, уверены, что это радио слушают не поклонники определенных музыкальных жанров, а люди старше определенного возраста. Мол, коли тебе больше тридцати, ты, видимо, должен любить любую музыку, которую успел услышать в детстве. И все равно, что это - Сергей Беликов или Beatles. По этому же принципу сформирована и программа фестиваля «Легенды «Ретро FM». Представить себе человека, который сходил бы с ума одновременно от группы «Секрет», Юры Шатунова и Наташи Королевой, довольно сложно. Но людей, которые всех этих артистов помнят, довольно много: они и должны заполнить «Олимпийский» 16 декабря.

У большинства участников фестиваля нет ничего общего, кроме соответствия понятию «ретро». Разборчивому зрителю придется либо остаться дома и слушать старых кумиров на аудиоаппаратуре, либо постоянно курсировать между залом и буфетом. А удовольствие от концерта сумеет получить та часть публики, которой удастся расслабиться и вспомнить музыку юности, не зацикливаясь на ее разделении на хорошую и плохую.

Не будем делить ее и мы. Скажем лишь, что нельзя пропустить очередное разовое воссоединение бит-квартета «Секрет» в классическом составе Леонидов-Фоменко-Заблудовский-Мурашов. Интересно будет послушать «Midnight Dancer» и посмотреть на по­взрослевших «Арабесок». Еще одни диско-герой - Secret Service, чей хит «Ten O‘clock Postman» не так давно перепел «Ляпис Трубецкой» - воссоединились специально для поездки в Россию. Среди участников фестиваля есть также два коллектива, прославившиеся шлягерами с восточным колоритом, - «Ялла» с незабвенным «Учкудуком» и «Круг» с «Каракумом». Группа «Круиз» напомнит слушателям песни, которые были очень популярными до того, пока некоторые музыканты коллектива не решили играть хеви-метал: «Крутится волчок», «Не позволяй душе лениться» и др. Впервые после громкого развода Наташа Королева будет работать на сцене вместе с Игорем Николаевым, а специальным гостем вечера станет Юрий Шатунов, который постарается представить публике новые песни, но вряд ли обойдется без «Белых роз», «Розового вечера» и прочего «ласковомайского» добра.