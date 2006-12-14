«Вопли Видоплясова» – «Були деньки»

Лидер «Воплей» Олег Скрипка описывает «Були деньки» как «хард-роковый альбом с духом ностальгии по славным романтическим 80-м, когда рок был на подъеме». «Он звучит так, как если бы Советский Союз перед распадом был капиталистическим тоталитарным обществом, а у нас были американ­ские гитары и барабаны, и мы могли записывать качественный звук в хороших студиях», - продолжает Скрипка. И невольно подливает воды на мельницу ностальгирующих по государ­ству, 15-летие распада которого отмечалось на днях. Ведь если развить его мысль, можно прийти к выводу, что такие отличные зажигательные песни, что представлены на «Деньках», сочинялись только во времена СССР. В пластинку вошли в основном старые композиции, которые ранее не издавались на аудионосителях. Можно даже предположить, что их невероятный драйв ассоциируется у вокалиста с его молодостью, проведенной в Советском Союзе.

Что тут скажешь: Олег Скрипка родился в Таджикистане, думает по-русски, поет по-украински - ему ли стесняться воспоминаний об СССР? Тот, кто хоть раз видел 42-летнего музыканта на сцене, знает, что тосковать по ушедшей молодости и искать там вдохновение ему ни к чему: «Вопли» устраивают на концертах такое энергетическое шоу, на которое не всякий 20-летний способен. И новые песни у него пишутся не хуже прежних, просто «ВВ» наконец-то решили записать скопившееся «старье» в том качестве, в каком не могли зафиксировать этот материал раньше. В выигрыше остались все. Скрипка и Ко могут теперь выдвинуться в первые ряды актуальных рок-героев и существенно обновить концертный сет. Ведь не меньше половины представленных на диске песен («Полiтрок», «Пiсня», «Задне око», «Були деньки», «Пiсенька», «А-ба-бай», «Гей, налягай» и т.д.) не уступают лучшим хитам группы. А слушатель получает драйвовый альбом, в котором подлинная рок-н-ролльная энергия прекрасно сочетается со славянскими музыкальными традициями.