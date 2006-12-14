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Иногда они ещё и поют…

Почему поп-звезды превратились в многостаночников

№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]

Иногда они ещё и поют…
Лада Дэнс давно не поет, с головой уйдя в танцы на льду

Современная  поп-звезда должна обладать завидной физической формой и крепкой нервной системой, потому что ей приходится заниматься самыми разными вещами на глазах у всей страны. Например, кататься на льду, лазать по веревочным лестницам, бегать наперегонки в идиотских костюмах, готовить манную кашу, рассуждать о проблемах взаимоотношений полов и воплощать прочие фантазии режиссеров реалити-шоу. Словом, чего не сделаешь для поддержания популярности!

Когда тут петь, если целыми днями мечешься между студией, где консервируют компот, и студией, где обсуждают неверных мужей, а потом улетаешь на полгода загорать на тропический остров под прицелом телекамер! Хватаясь за любое предложение «из телевизора», звезды, кажется, иногда забывают, что сиюминутная известность не имеет отношения к подлинной народной любви. Может ли войти в историю певица, снявшаяся во всех ток-шоу, но не исполнившая ни одной запоминающейся песни? Какой след оставит певец, заработавший много денег на корпоративных вечеринках и засветившийся в рекламе, но не давший ни одного концерта в нормальном столичном зале?

Между тем чесать языками на отвлеченные темы в дневные передачи для домохозяек ходят в основном те артисты, которым нечем заняться на «основной» работе. Если у вас двухмесячный тур и полные стадионы зрителей, вам будет не до визитов в Останкино. Да и обилие так называемых корпоративов - ныне главный источник заработка поп-звезд - тоже не предусматривает частых появлений в «непрофильных» передачах.

Востребованный артист (Земфира, «Би-2», «Звери») заглядывает в телестудию только по делу - например, «попиарить» новый альбом. А есть и те, кто вообще никуда не ходит, «по старинке» считая, что говорить за них должна их музыка (в основном это рокеры - лидер группы «Сплин» Александр Васильев, Юрий Шевчук, Константин Кинчев и др.).

Зато в ток-шоу можно увидеть Ладу Дэнс, музыкальных новостей от которой не поступало со времен отбора на «Евровидение-2005»; Наталью Сенчукову и Виктора Рыбина, тоже давно не баловавших новым репертуаром
(а на несколько концертов в месяц хватает и старого); Юрия Лозу, двадцать лет поющего про «Плот», а на досуге сочиняющего пьесу для театра; и совсем уж забытых звезд вроде Ирины Грибулиной и бывшего солиста группы «На-На» Владимира Асимова. В «Танцах со звездами» кружатся «народный артист» Алексей Гоман, так и не нашедший никакого хита после ура-патриотического «Русского парня», и Кирилл Андреев из бойз-бэнда «Иванушки International», состоящего из «мальчиков» весьма почтенного возраста. Лед рассекал Валерий Сюткин, когда-то уверявший, что он «То, что надо», но давно переключившийся на приджазованное вокальное обслуживание элитных вечеринок. Список можно продолжать долго, но не будем утомлять читателя перечислением фамилий, в ответ на которое ему захочется задать вопрос: а кто это?

На Первом канале заканчивается шоу «Две звезды», в котором певцы вроде бы занимаются своей профессией - поют, пусть и в дуэтах с непрофессионалами. Но никаких дивидендов в их творческую копилку проект не принесет. Ведь исполняют они многократно перепетые «старые песни о главном» - то есть делают то же самое, что и ресторанные музыканты. Среди участников шоу - только две актуальные звезды: Валерия и Серега (который, впрочем, популярен в довольно узких кругах). Остальные - настолько заслуженные артисты, что новым репертуаром давно уже «не заморачиваются»: Лариса Долина, Лайма Вайкуле, Александр Малинин, Надежда Бабкина и два бывших солиста группы «Парк Горького» Александр Маршал и Николай Носков. Скорее всего, для участников «Двух звезд» этот конкурс - такая же обязанность, как и съемки в новогодних «огоньках».

Конечно, есть и артисты, которые за участием в телесъемках не забывают главного. Например, у Максима Покровского из «Ногу свело!» командировка на остров «Последнего героя» совпала с творческим подъемом, выразившимся в сочинении материала для сильного альбома. Визиты на телевидение он использовал по полной программе для подспудного промоушена своего основного продукта. Сергей Лазарев так зажигательно выписывал коньками кренделя в «Танцах на льду», что зритель теперь готов простить артисту его нежелание петь по-русски. Завсегдатай реалити-шоу Жанна Фриске, не поражая публику гениальностью исполняемой музыки, не забывает выдавать по крепкому поп-хиту в год - а этого достаточно, чтобы звали не только в телестудию, но и на концерты.

Но эти примеры - скорее, исключения из правила. Присмотритесь к вашим голубым экранам - их населяют неудачники, в погоне за ложной популярностью забывшие, зачем она им нужна.

 

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