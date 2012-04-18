Нельзя быть лишь потребителем!

Солист группы «Иванушки International» Кирилл АНДРЕЕВ редко даёт интервью. Объясняет это периодом переосмысления. В его жизни действительно много перемен, которые частенько любит посмаковать пресса. Несмотря на период «отшельничества», артист сделал исключение для «Аргументов неделi» и откровенно рассказал о своей новой жизни.

- Кирилл, давайте начнём с творческого процесса. Насколько нам известно, вы начали сольную карьеру.

– Недавно выпустил свой первый сольный альбом «Я продолжаю жить». Но на этом не останавливаюсь и двигаюсь дальше.

– Ходят слухи, что это произошло после вашего увольнения из «Иванушек».

– Это бред! Меня никто не увольнял, и я по-прежнему являюсь солистом. Просто теперь помимо работы в группе занимаюсь ещё и собственной карьерой.

– А как же жёсткий контракт с продюсером? Артисты частенько жалуются, что они вас зажимают.

– Мы с нашим продюсером Игорем Матвиенко – партнёры. Поэтому нам в творческом плане легче, чем другим артистам. Мы свободны в выборе. У нас нормальные отношения. Контрактов, как было раньше, уже нет. Сейчас у нас стандартные договоры на полгода – год. Периодически мы встречаемся на собраниях и решаем, что делать дальше. Ведь «Иванушки» – это хороший бренд. Мы продолжаем гастрольную деятельность. Единственное, больше нет такого сумасшествия, которое было в 90-х. Но группа не распалась. И это несмотря на то, что с 2009 года у нас нет новых клипов. Но есть сильные песни, которые прошли проверку временем. Думаю, что скоро у «Иванушек International» произойдут изменения. Недавно Игорь Матвиенко сказал, что для нас есть новая песня. Так что скоро будем её записывать и, возможно, снимать клип. В общем, нас ждёт реинкарнация.

– Кто разрабатывает ваш новый имидж?

– Честно говоря, за этим мы следим всегда сами. Созваниваемся перед эфирами – узнаём, кто во что будет одет, чтобы гармонично смотреться. Вот и весь имидж.

– Говорят, что в последнее время вы не общаетесь с коллективом из-за серьёзной ссоры. В чём причины конфликта?

– С Андреем и Олегом мы хорошие приятели. А то, что якобы я посетил храм и просил у икон помириться с коллегами, – это придумки журналистов. Нас с «рыжим» ссорят с 1996 года. Мы привыкли. (Улыбается.) Разное было, но мы научились работать и обходить острые моменты. Иначе не смогли бы находиться столько времени рядом. А вместе уже более пятнадцати лет.

– Вы и ваши коллеги Олег и Андрей пытаетесь строить свою карьеру вне группы. С чем это связано?

– Дать однозначный ответ сложно. Ведь у всех свои мотивы. Для каждого это реализация. Андрей какое-то время был лицом ресторана. Но сейчас там поменялись владельцы, поэтому, как сложится ситуация дальше, – непонятно. Слышал, что Андрей ещё диски крутит – диджействует. Олег пытается уйти в сольное творчество. Но это очень сложный путь. Знаю это теперь на личном опыте. Это ответственность перед поклонниками, сотрудниками, которым тебе приходится платить зарплату. На собственные деньги нужно записывать песни, снимать клипы. Самому договариваться, чтобы они звучали в эфире на радио. А добиться этого в нашей стране крайне сложно. Ведь шоу-бизнес у нас изуродованный.

– Часто за эфиры вымогают деньги?

– Лично я стараюсь делать это без денег. А вообще коррупция в нашей стране поразила уже практически все сферы. Меня порой спасает известность. К примеру, в БТИ, когда получал поэтажный план. (Улыбается.) Как с этим бороться? Наверное, личным примером и отношением к этому в обществе. Кстати, некоторое время назад я принимал участие в одном интересном социальном фотопроекте «Нам не всё равно!». Эта история была реализована благодаря вашему изданию «Аргументы неделi», команде из «MEDIA argument GROUP» и автору идеи, продюсеру Алексии Мелевской. Подробности пока рассказать не могу. Скажу лишь, что я освещал тему, связанную с чиновничьим беспределом, социальной незащищённостью. К сожалению, сегодня в нашем обществе стало очень много чёрствости. Посмотрите, как выживают наши старики. Сколько из них умирают не от старости, а от голода и безразличия. Считаю, что об этом нельзя молчать. От старости нет лекарства. И рано или поздно нам всем придётся с ней столкнуться на личном опыте. У государства, которое не ценит своих стариков, – нет будущего! Нельзя быть лишь потребителем.

– Поддерживаю вашу позицию. А как такие приоритеты вы прививаете своему ребёнку?

– Не думаю, что нужно своих детей впрямую учить жизни. Типа – садись, сын, я тебе сейчас расскажу, как поступать в этой ситуации, а потом вот в этой… Естественно, ты должен направлять ребёнка в нужное русло, но не «наклонять», что вот «как я сказал, так, значит, и будет». Стараюсь давать ребёнку свободу. Но, конечно, наблюдаю за тем, как он ей пользуется. А ещё я против рукоприкладства. Считаю, что это серьёзная травма для ребёнка. Уверен – можно всё объяснить словами. В том числе и то, что старость нужно уважать, а нуждающимся в помощи стараться её оказывать.