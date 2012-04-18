//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Нельзя быть лишь потребителем!

№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели », Беседовала Марина ПЕТРОВА ]

Нельзя быть лишь потребителем!

Солист группы «Иванушки International» Кирилл АНДРЕЕВ редко даёт интервью. Объясняет это периодом переосмысления. В его жизни действительно много перемен, которые частенько любит посмаковать пресса. Несмотря на период «отшельничества», артист сделал исключение для «Аргументов неделi» и откровенно рассказал о своей новой жизни.

- Кирилл, давайте начнём с творческого процесса. Насколько нам известно, вы начали сольную карьеру.

– Недавно выпустил свой первый сольный альбом «Я продолжаю жить». Но на этом не останавливаюсь и двигаюсь дальше.

– Ходят слухи, что это произошло после вашего увольнения из «Иванушек».

– Это бред! Меня никто не увольнял, и я по-прежнему являюсь солистом. Просто теперь помимо работы в группе занимаюсь ещё и собственной карьерой.

– А как же жёсткий контракт с продюсером? Артисты частенько жалуются, что они вас зажимают.

– Мы с нашим продюсером Игорем Матвиенко – партнёры. Поэтому нам в творческом плане легче, чем другим артистам. Мы свободны в выборе. У нас нормальные отношения. Контрактов, как было раньше, уже нет. Сейчас у нас стандартные договоры на полгода – год. Периодически мы встречаемся на собраниях и решаем, что делать дальше. Ведь «Иванушки» – это хороший бренд. Мы продолжаем гастрольную деятельность. Единственное, больше нет такого сумасшествия, которое было в 90-х. Но группа не распалась. И это несмотря на то, что с 2009 года у нас нет новых клипов. Но есть сильные песни, которые прошли проверку временем. Думаю, что скоро у «Иванушек International» произойдут изменения. Недавно Игорь Матвиенко сказал, что для нас есть новая песня. Так что скоро будем её записывать и, возможно, снимать клип. В общем, нас ждёт реинкарнация.

– Кто разрабатывает ваш новый имидж?

– Честно говоря, за этим мы следим всегда сами. Созваниваемся перед эфирами – узнаём, кто во что будет одет, чтобы гармонично смотреться. Вот и весь имидж.

– Говорят, что в последнее время вы не общаетесь с коллективом из-за серьёзной ссоры. В чём причины конфликта?

– С Андреем и Олегом мы хорошие приятели. А то, что якобы я посетил храм и просил у икон помириться с коллегами, – это придумки журналистов. Нас с «рыжим» ссорят с 1996 года. Мы привыкли. (Улыбается.) Разное было, но мы научились работать и обходить острые моменты. Иначе не смогли бы находиться столько времени рядом. А вместе уже более пятнадцати лет.

– Вы и ваши коллеги Олег и Андрей пытаетесь строить свою карьеру вне группы. С чем это связано?

– Дать однозначный ответ сложно. Ведь у всех свои мотивы. Для каждого это реализация. Андрей какое-то время был лицом ресторана. Но сейчас там поменялись владельцы, поэтому, как сложится ситуация дальше, – непонятно. Слышал, что Андрей ещё диски крутит – диджействует. Олег пытается уйти в сольное творчество. Но это очень сложный путь. Знаю это теперь на личном опыте. Это ответственность перед поклонниками, сотрудниками, которым тебе приходится платить зарплату. На собственные деньги нужно записывать песни, снимать клипы. Самому договариваться, чтобы они звучали в эфире на радио. А добиться этого в нашей стране крайне сложно. Ведь шоу-бизнес у нас изуродованный.

– Часто за эфиры вымогают деньги?

– Лично я стараюсь делать это без денег. А вообще коррупция в нашей стране поразила уже практически все сферы. Меня порой спасает известность. К примеру, в БТИ, когда получал поэтажный план. (Улыбается.) Как с этим бороться? Наверное, личным примером и отношением к этому в обществе. Кстати, некоторое время назад я принимал участие в одном интересном социальном фотопроекте «Нам не всё равно!». Эта история была реализована благодаря вашему изданию «Аргументы неделi», команде из «MEDIA argument GROUP» и автору идеи, продюсеру Алексии Мелевской. Подробности пока рассказать не могу. Скажу лишь, что я освещал тему, связанную с чиновничьим беспределом, социальной незащищённостью. К сожалению, сегодня в нашем обществе стало очень много чёрствости. Посмотрите, как выживают наши старики. Сколько из них умирают не от старости, а от голода и безразличия. Считаю, что об этом нельзя молчать. От старости нет лекарства. И рано или поздно нам всем придётся с ней столкнуться на личном опыте. У государства, которое не ценит своих стариков, – нет будущего! Нельзя быть лишь потребителем.

– Поддерживаю вашу позицию. А как такие приоритеты вы прививаете своему ребёнку?

– Не думаю, что нужно своих детей впрямую учить жизни. Типа – садись, сын, я тебе сейчас расскажу, как поступать в этой ситуации, а потом вот в этой… Естественно, ты должен направлять ребёнка в нужное русло, но не «наклонять», что вот «как я сказал, так, значит, и будет». Стараюсь давать ребёнку свободу. Но, конечно, наблюдаю за тем, как он ей пользуется. А ещё я против рукоприкладства. Считаю, что это серьёзная травма для ребёнка. Уверен – можно всё объяснить словами. В том числе и то, что старость нужно уважать, а нуждающимся в помощи стараться её оказывать.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//Мнение

Повелители рабочего времени

Повелители рабочего времени

Пророчества премьера Дмитрия Медведева, даже самые отчаянные, всегда сбываются. Сказал: «денег нет!». И у большинства населения их не стало. Отлил: «лучше не работать, или работать мало». И все наперебой стали предлагать работать всего 4 дня в неделю.

//В мире

В США считают, что НАТО потеряло военное превосходство перед Россией

В США считают, что НАТО потеряло военное превосходство перед Россией

Американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что за последние несколько лет страны НАТО стали терять военное превосходство перед Россией. Это стало причиной принятия новой стратегии альянса.

//Экономика

Правительство РФ одобрило повышение МРОТ более чем на 7%

Правительство РФ одобрило повышение МРОТ более чем на 7%

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году составит 12 тысяч 130 рублей, увеличившись на 850 рублей (или 7,5%). Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

//В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

//Жаркое из блогов

Варшава готовит «эскадроны смерти»

Варшава готовит «эскадроны смерти»

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Пророчество астрологов о «взлете» России в 2024 году опубликовали в интернете

Пророчество астрологов о «взлете» России в 2024 году опубликовали в интернете

В 2024 году в России начнется подъем, который продлится как минимум на протяжении пятнадцати лет. Соответствующего мнения придерживаются астрологи, утверждается в материале, появившемся в блогосфере.

//Общество

Что делать с наплывом мигрантов в Европе и России?

Что делать с наплывом мигрантов в Европе и России?

С экранов телевизоров нам постоянно твердят, как плохо стало жить в Европе из-за огромного количества беженцев. Кругом грязь и никакой безопасности. Выйдешь из дома – и тут же тебя изнасилуют или ограбят. А если задуматься, так ли уж ситуация с мигрантами в нашей стране отличается от того, что происходит на Западе?

//Общество

Почему людям нравятся плохие новости

Почему людям нравятся плохие новости

Почему людям нравятся плохие новости? Говорят, что дурные вести бегут, а хорошие плетутся прихрамывая. Трансляции плохих новостей для СМИ – дело привычное. И причина даже не в том, что в мире постоянно что-то происходит. Чернуха хорошо продается, вызывая у нас с вами устойчивый интерес.

//В мире

Парламент Франции открывает свои архивы

Парламент Франции открывает свои архивы

В Национальном собрании Франции завтра открывается выставка «Революция афишируется», посвященная 230-летию Великой французской революции.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк от лечения в государственной больнице

Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк от лечения в государственной больнице

Нейрохирург Николай Коновалов рассказал, почему Анастасия Заворотнюк, у которой, согласно данным СМИ, диагностирован рак мозга, предпочла государственной больнице частное медицинское учреждение.

//Экономика

Новак назвал переговоры по газу с Украиной "конструктивными"

Новак назвал переговоры по газу с Украиной "конструктивными"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций России, Европейского союза и Украины по транзиту газа отметил, что они прошли конструктивно.

//Новости СМИ2

//Общество

Аваков хочет взять на поруки "заминировавшего мост" сержанта

Аваков хочет взять на поруки "заминировавшего мост" сержанта

Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил о своем ходатайстве в защиту старшего сержанта Белько. Накануне тот был задержан после угроз взорвать мост через Днепр в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.

//Наука

Рогозин предложил турецким властям использовать Байконур

Рогозин предложил турецким властям использовать Байконур

Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин озвучил предложение Турции по трехстороннему сотрудничеству с Россией и Казахстаном для запуска турецких космических аппаратов.

//Общество

Елена Истягина-Елисеева: «Я не хочу, чтобы дети в нашей стране считали, что живут в дыре»

Елена Истягина-Елисеева: «Я не хочу, чтобы дети в нашей стране считали, что живут в дыре»

Директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева объяснила, как мотивировать юных спортсменов, а также рассказала, почему нужно прививать детям из деревень и сел любовь к малой родине. По её словам, они чувствуют себя обделенными и это необходимо менять.

//Спорт

Чемпионы по тайскому боксу Березикова и Дрозд встретились со школьниками в музее спорта

Чемпионы по тайскому боксу Березикова и Дрозд встретились со школьниками в музее спорта

В Государственном музее спорта старшеклассники встретились с победительницей Кубка мира по тайскому боксу Юлией Березиковой, а также чемпионом мира по боксу и тайскому боксу, первым вице-президентом Федерации тайского бокса России Григорием Дроздом. Спортсмены рассказали детям о том, как справлялись с трудностями, ответили на вопросы будущих чемпионов и передали музею свои трофеи и личные вещи.

//Общество

Определена судьба чиновницы из Ульяновска, выложившей фото из "шоколадной" ванны

Определена судьба чиновницы из Ульяновска, выложившей фото из "шоколадной" ванны

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не уволит своего советника Светлану Опенышеву за селфи в "шоколадной" ванне. Об этом накануне заявил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

//Политика

Оставшаяся без работы экс-депутат Савченко стала телеведущей

Оставшаяся без работы экс-депутат Савченко стала телеведущей

Скандальной известная как на Украине, так и в России Надежда Савченко стала ведущей украинского телеканала ZIK. Она обещает раскрыть подковерные игры и тайны Верховной Рады.

//Новости партнеров

//Культура

Скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев

Скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев

Скончался известный актер театра и кино Сергей Афанасьев. Ему было 55 лет. Как сообщается сегодня на сайте Союза кинематографистов России, артист умер после продолжительной болезни.

//Спорт

Лукашенко предложил провести в Белоруссии кубок УЕФА

Лукашенко предложил провести в Белоруссии кубок УЕФА

Президент Белоруссии встретился с главой УЕФА Александером Чефериным. В ходе встречи Лукашенко похвастался своей любовью к футболу и предложил провести суперкубок в Минске. Об этом сообщают белорусские СМИ.

//Политика

Путин повысил зарплаты чиновникам и дипломатам

Путин повысил зарплаты чиновникам и дипломатам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября окладов дипработников, гражданских госслужащих, работников юстиции. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

//Общество

Фильмы ужасов являются одним из самых популярных жанров кино. А кто не любит пощекотать свои нервишки?

Фильмы ужасов являются одним из самых популярных жанров кино. А кто не любит пощекотать свои нервишки?

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать у нас истерический смех или даже панику и слезы, поэтому не советуем злоупотреблять впечатлительным зрителям.

//Шоу-бизнес

Муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына

Муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына

Как стало известно СМИ, тайным мужем 46-летней Марии Мироновой оказался 27-летний актер. Они узаконили свои отношения два года назад и все это время успешно скрывались от камер папарацци.

//Политика

Финляндия откроет еще один погранпункт на границе с РФ

Финляндия откроет еще один погранпункт на границе с РФ

Финляндия в 2024 году откроет для туристов погранпункт Париккала-Сювяоро. Он может стать четвертым по популярности пунктом пропуска для грузового транспорта и пятым - для пассажирского.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским
2

"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
3

Зубные имплантаты несут опасность для здоровья
4

Озвучен прогноз о массовом уничтожении ополченцев после возвращения Донбасса на Украину
5

Ученые рассказали, влияют ли перепады погоды на здоровье людей

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры