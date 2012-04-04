Что будут смотреть наши дети?

32-летний Михаил ГАЛУСТЯН сыграл более десятка ролей в кино: «Испанский вояж Степаныча», «Самый лучший фильм», «Беременный», «Ржевский против Наполеона», «Тот ещё Карлосон» и др. А ещё бывший кавээнщик, участник скетчкома «Наша Russia» озвучил Панду По в мультфильме «Кунг-фу Панда». Михаил является креативным продюсером новой кинокомпании и с недавних пор – студент Московской государственной юридической академии.

- Михаил, решили вернуть молодость, золотые студенческие деньки?

– Знаете, а ведь это так здорово – вновь стать студентом! Конечно, я поступил на заочную форму обучения, поскольку у меня очень насыщенный график съёмок, гастролей.

– Почему именно в юридическую академию?

– Мы организовали продюсерский центр «Галустян», он открыт для новых талантов, призван помочь им. В нашей стране много по-настоящему одарённых артистов, музыкантов, которых пока нигде не видно. Мы дадим им возможность участвовать в каких-то картинах, проектах. У меня есть далеко идущие планы и в интернет-проектах… Так вот, каждый день я сталкиваюсь с какими-то договорами, контрактами, деловыми бумагами, а толком ничего в этом не понимаю. Поэтому юридическое образование явно не помешает. Между прочим, сам ректор академии сказал: «Миша, я был бы рад видеть вас в своём институте!» Естественно, меня автоматом «принудили» организовать там команду КВН. Теперь я выступаю на каждом институтском мероприятии, но меня это нисколько не смущает, это только в радость.

– После съёмок в фильме «Тот ещё Карлосон», который недавно вышел в российский прокат, вы решили заняться кино для детей. Или, если брать более широко, снимать фильмы для семейного просмотра. Хотите, чтобы в зале, с попкорном в руках, сидели дети, их родители, бабушки и дедушки?

– Я уверен, что у старой доброй традиции ходить в кино всей семьёй есть все шансы возродиться. Например, в нашем фильме «Тот ещё Карлосон» есть юмор и для детей, и для родителей. Мы считаем, что должна смеяться вся семья. Хорошо, если бы в фильме, который мы показываем детям, была и какая-то мораль. «Тот ещё Карлосон», на мой взгляд, заставляет задуматься о взаимоотношениях родителей и детей, учит детей дружить, жертвовать чем-то ради других. И очень важно, что всё это происходит в ненавязчивой, игровой форме семейной сказки с элементами комедии. Говорю это не просто как актёр, а ещё и как отец двух маленьких дочерей. Меня очень заботит, что будут смотреть наши дети… Хотя, конечно, в последнее время поход в кино – это часто времяпрепровождение с попкорном в руках, когда люди просто, ни о чём не думая, сидят в кинозале, грызут что-то из ведёрка, отвечают на эсэмэски и звонки и между делом поглядывают на экран.

– Неужели вы сможете составить конкуренцию западным картинам для детей? Бюджет «Шрека-2», например, 150 миллионов долларов…

– А «Тот ещё Карлосон» – всего за четыре! И, как говорится, почувствуйте разницу! Но при этом мы всё равно умудряемся донести какую-то мораль и развеселить людей. Конечно, если бы мне дали 100 миллионов долларов, ох, какую бы картину я снял! Но… в нашей стране она никогда в жизни не окупилась бы. Статистика показывает, что наши картины независимо от жанра, снятые дороже, чем за 10 миллионов долларов, не окупаются. Американцы говорят: «Сделай или умри!», а мы говорим: «Умри, но сделай!» У нас всё постоянно в авральном режиме, мы зажаты в железные тиски, должны за два миллиона снять фильм, чтобы он всем понравился, да ещё что-то заработать на нём. Ведь глупо утверждать, что мы занимаемся этим исключительно из любви к искусству. Все мы живём в современном мире, вынуждены подстраиваться под этот рынок. Тем не менее это не оправдание, чтобы совсем ничего не делать. Всё равно нужно пробовать, ошибаться, идти вперёд.

– Ваш партнёр по скетчкому «Наша Russia» Сергей Светлаков недавно снялся в драматической роли в триллере «Камень». Вы не думаете о том, чтобы попробовать сменить амплуа комического актёра?

– Вообще я считаю, что переход был всё-таки непоследовательным. Серёжа сыграл очень качественно, я понимаю, верю ему, но всё-таки публика ждала, что он в какой-то момент улыбнётся или скажет: «Михалыч, вот оно чё!..»

Как любой мальчуган, я в детстве мечтал сыграть в каком-нибудь боевике, экшене. Помню, после «Трёх мушкетёров» мы с мальчишками делали себе шпаги и отчаянно дрались во дворе. После фильма про ниндзя мастерили звёздочки, а после боевиков с Брюсом Ли – нунчаки… Мы, как губка, впитывали всё это. Прошли годы, и сейчас я думаю, конечно, не о Гамлете. Но с удовольствием сыграл бы в трагикомедии. Чувствую, у меня могло бы получиться. Другое дело, как всё это воспримет зритель? Переход должен быть плавным и последовательным, нельзя сразу из комика прыгать в драматическую роль и наоборот. Зрители могут быть не готовы, амплуа актёра у них в подсознании. Если и идти по этому пути, то очень аккуратно, шаг за шагом, как говорится.