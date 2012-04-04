Девушке из провинциального украинского города Днепродзержинска, выпускнице Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта удалось достичь таких высот в шоу-бизнесе, о которых многие даже и не мечтают. При этом, встречаясь с украинскими журналистами, Вера БРЕЖНЕВА оказалась милой, простой и искренней.

- По мнению многих, ваша жизнь похожа на историю Золушки?

– Я бы так не сказала. В истории о Золушке девушка трудилась, трудилась, потом встретила принца, и зажили они долго и счастливо. Я тоже много трудилась и благодаря этому и принца встретила, и друзей, но всё равно продолжаю трудиться и трудиться.

– Кто в вашей жизни сыграл роль доброй феи-крёстной?

– В моей сказке был «фей» – Константин Меладзе. Именно его слово стало решающим, когда я участвовала в кастинге «ВИА Гры».

– Вы впервые вышли на сцену, когда вас пригласили в «ВИА Гру», или уже имели опыт выступлений?

– Я, конечно, выходила на сцену, но это была самодеятельность. Некоторое время училась в студии ТЮЗа. Но серьёзного опыта выступлений не было.

– Тем не менее ваша певческая карьера складывается весьма успешно?

– Да, в этом году получила «Золотой граммофон» и звание певицы года. Когда есть желание и люди, которые могут направить и научить, такие как Константин Меладзе и вся моя сегодняшняя команда, тогда и достигаются результаты, к которым стремимся.

– Одна из сфер вашей деятельности – благотворительность. Чем занимается созданный вами фонд «Луч Веры»?

– Наш фонд занимается гематологическими отделениями в больницах Украины.

– Складывается впечатление, что вам всё даётся легко: и диплом экономиста, и карьера певицы, и съёмки в фильмах, и роль телеведущей. Так ли это?

– Очень приятно, что моя работа со стороны воспринимается как нечто лёгкое. На самом деле это очень важно, потому что я и не хочу, чтобы кто-то знал, как много времени этому посвящаю.

– В новом клипе вы сменили имидж – из блондинки превратились в брюнетку…

– Перевоплощение произошло только на экране благодаря современным технологиям.

– Скажите, Вера, вы способны на авантюры?

– Я люблю быть разной, но только на время – для клипа, для каких-то съёмок, но потом всё равно возвращаюсь в свой образ. Мне в нём комфортно, и я не хочу ничего кардинально менять.

– Нравится ли вам экстрим? От чего вы испытываете драйв?

– На работе я получаю достаточно драйва, поэтому на что-то ещё себя не распыляю. Кроме того, все увлечения, которые связаны с выбросом адреналина, к сожалению, травмоопасны. А мне нужно себя беречь, ведь я мама двоих детей, руководитель коллектива!

– Ваша занятость не мешает семейной жизни? Получается всё успевать?

– Пока получается. Стараюсь сохранять приоритеты: любовь и дети на первом месте. Однако остаётся всё меньше времени для себя.

– Не собираетесь отправить старшую дочку учиться за границу?

– Соне всего 11 лет, она прекрасно учится в Киеве. Она ещё маленькая, и она – очень чувствительный, ранимый ребёнок. Соня меня и так редко видит. Поэтому я не хотела бы её куда-то далеко отправлять.

– Скажите, Вера Брежнева строгая мама?

– Я считаю себя строгой мамой, но любая строгая мама периодически своих детей балует, потому что она их любит.

– Вы проверяете уроки у старшей дочери, ходите на родительские собрания?

– Проверяю уроки, проверяю дневник. Стараюсь помогать. Сейчас у дочки по математике умножение и деление трёх- и четырёхзначных чисел, она решает, а я, чтобы время не тратить, проверяю на калькуляторе. А Соня возмущается: «Я это, между прочим, в уме считаю!»

– Говорят, что Соня очень похожа на вас. А есть ли в ней задатки певицы?

– Творчески она очень активный человек. Ходит на современные танцы. Иногда дома устраивает показы мод, концерты. Я это всё очень приветствую, пусть ребёнок себя реализует по полной. В музыкальной школе не занимается – не хватает усидчивости, и я не думаю, что ребёнка нужно заставлять.

– А чем радует маму младшая дочка?

– Сара с удовольствием читает стихи вместе со мной и любит живопись. В свои два года, рассматривая репродукции, она показывает на картину и говорит: «Да Винчи. Мона Лиза». А в общем, она радует своей радостью, когда видит маму.

– У вас прекрасная фигура. Приходится ли сидеть на диетах, чтобы поддерживать себя в такой отличной форме?

– На диетах не сижу. Но всегда думаю о том, что я ем. А кроме правильного питания занимаюсь спортом. Поэтому, если хочется чего-то калорийного, то я могу себе это позволить.

– А готовить умеете?

– Умею, но не очень люблю. А вот старшей дочке нравится повозиться на кухне, а потом всех угощать.

– Вы очень редко появляетесь с семьёй на светских мероприятиях. Почему?

– Моя принципиальная позиция – не выносить на люди личную жизнь. Считаю, что у публичного человека должно оставаться что-то личное. Я вообще не очень люблю светские мероприятия – лучше дома отдохну, проведу это время с детьми.