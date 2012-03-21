Хулиганы с принципами

На первый взгляд этот музыкальный коллектив – бесшабашные хулиганы. Но, вслушавшись в тексты «Дюны», понимаешь – романтики они с социальным уклоном. Накануне их юбилейного концерта мы встретились с лидером группы Виктором РЫБИНЫМ и откровенно поговорили о личном и наболевшем.

- Виктор, двадцать пять лет «Дюны» – солидная дата. Как отмечать будете?

– Как музыканты – на сцене. В «Лужниках» 31 марта пройдёт наш юбилейный концерт. Сыграем старые хиты и немного из нового репертуара. Дуэтных песен с коллегами делать не будем. Перепевать наши хиты никому тоже не дадим. Хочу, чтобы у концерта был определённый дух, а не постоянно меняющиеся лица из телеящика. К тому же мне не нравится, когда наши песни поёт кто-то другой. Думаю, никому из музыкантов это не нравится, но многим приходится идти на поводу у телеканалов. И скрепя сердце, держа фигу в кармане, изображать радость, когда твою песню поёт кто-то другой. Ужас какой-то!

– Воссоединение на юбилейном концерте с Сергеем Катиным не планируется?

– Ну какое воссоединение с Серёгой? Он, конечно, композитор многих наших песен, но в коллективе работал мало. Ушёл в начале нашего творческого пути, и по своей воле. В какой-то момент ему не понравилось то, что мы делаем. Поэтому мне пришлось заниматься материалом самому. Обычное явление. Хотя лично я считаю Серёгу почётным участником коллектива.

– Принято считать, что группы становятся долгожителями лишь благодаря жёсткому лидеру.

– И лидер должен быть один. Тогда у группы будет долгая жизнь. Хотя дело ведь не в этом, а в том, кто возьмёт на себя эту ответственность. Это тяжело не только морально.

– А разве ваша супруга певица Наталья Сенчукова не помогает?

– В том, что касается «Дюны», ничем не помогает и делать этого не должна! У неё есть своя задача, она занимается своим творчеством. Иногда мы поём совместные песни, но не с группой «Дюна». Это Наташа Сенчукова и Витя Рыбин. И это абсолютно разные вещи. У «Дюны» свой путь, и мы продолжаем им идти. Слоганы, речёвки и даже имидж группы я придумываю самостоятельно.

– А Наталье случалось критически отзываться о каких-либо ваших начинаниях?

– Нет. Мнение у меня на всё существует своё собственное. И пытаться меня критиковать – дело бессмысленное и неблагодарное. (Смеётся.)

– Сына учите отстаивать свою точку зрения?

– По характеру Василий совсем не агрессивный, а спокойный. Только его, так же как и Наташу, нужно чаще хвалить. А то у него руки опускаются. Он занимается карате, имеет чёрный пояс, хорошо плавает, его постоянно включают в соревнования. Благодаря тому, что сын этим занялся, мы с Наташей стали поддерживать Федерацию карате. Проводим соревнования, вкладываем в это средства. Никакой прибыли с этого, разумеется, нет. Мы делаем это для развития детей. Кроме этого Вася уже семь лет изучает японский язык. Теперь, когда мы с ним приезжаем в Японию, он уже понимает местную разговорную речь, и сам, хоть и медленно, но может говорить. Иероглифы пишет красивым почерком. Точку зрения тоже учится отстаивать. Но сейчас делает это уже более грамотно.

– Какова сегодняшняя формула успеха для артиста?

– Быть заметным. Скандальным. В шоу-бизнесе сейчас живёт какая-то одна тусовка. Сама с собой тусуется, «мастурбирует» и ничего в итоге не может родить. Нет реально сильных музыкальных открытий. Придумывают – кто с кем женится, кто голышом отдыхает, какие шубы носит. Это и называется российский шоу-бизнес. А музыкальная тусовка – это совсем другое. Завидую музыкантам формата «Наше радио». Потому что настоящая музыкальная тусовка и творчество – именно там. Я очень сожалею, что музыки «Дюны» на «Нашем радио» нет. Потому что я тоже причисляю себя к музыкантам. Но когда-то я сам засунул нас в жанр поп-музыки. Так что чего с себя спрашивать? (Смеётся.) В поп-музыке нам оказалось удобнее, да и гонорары выше.

– Ностальгия по 90-м у вас бывает?

– Нет. Единственное, когда люди врут и «кидают» тебя, несмотря на имеющиеся между вами договорённости, тогда вспоминаю 90-е годы. В то время можно было дать по роже, и люди сразу же понимали такое физическое воздействие. За слова отвечали, так как знали, что могут открутить голову. Тогда не было таких псевдосудов и лицемерия, как сейчас. Сегодням «кидняки» и беспредел.

– Зато сегодня, чтобы стать знаменитым, необязательно заносить большие бюджеты на телевидение. Я ошибаюсь?

– Это, я так понимаю, вы сейчас на раскрутку артиста через Интернет намекаете?

– А вы с этим не согласны?

– Да мифы это всё. Никакой полноценной раскрутки артиста через Интернет не существует. Вот, к примеру, Пётр Налич. И где он сейчас? Это говорит о том, что только Интернета недостаточно. По Интернету интересно смотреть ролики или собирать людей на флешмоб. Но это разовое явление. Да, там возможно сто миллионов просмотров, но это не говорит, что эти сто миллионов придут на концерт и будут поддерживать рублём твоё творчество. Это совсем другое.

В продажах есть такое понятие – импульсная покупка. Когда человек, к примеру, стоит в очереди перед кассой и кладёт в корзину какой-нибудь яркий и в принципе не нужный ему товар. Такой же принцип подобных роликов и в Интернете. Человеку скучно, и он смотрит этот ролик. Но это происходит один раз. А при сегодняшней плотности информационного поля и большого количества артистов – этого мало. Если хочешь быть в шоу-бизнесе успешным, нужен более агрессивный маркетинг. Лично мы за творчество. Я не лавирую между каналами. Начинаешь лавировать – врежешься или утонешь. Лучше двигаться и чётко придерживаться выбранного курса. Вот я – музыкант. Мне нравится то, что я делаю. И плевать я хотел на все эти светские заморочки и тусовки.