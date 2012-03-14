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С возрастом стану мягче

№ 10(302) от 15.03.2012 [«Аргументы Недели », подготовил Александр ГАВРИЛОВ-МАЛЮГИН ]

С возрастом стану мягче

Агния ДИТКОВСКИТЕ родилась в семье литовского режиссёра Олегаса Дитковскиса и российской актрисы Татьяны Лютаевой, прославившейся после роли Анастасии Ягужинской в исторической картине «Гардемарины, вперёд!». После дебютной роли в картине «Жара» Агния стала не менее популярной, чем мама. Затем последовали работы в таких фильмах и сериалах, как «Иван Подушкин. Джентльмен сыска», «На игре», «Две истории о любви», «Борис Годунов», «Вий. Возвращение» и другие.

- Агния, не так давно вы сыграли Марию Мнишек в фильме «Борис Годунов». Как вы попали в столь необычный проект, где действие пушкинской трагедии перенесено в современную Москву, а сам текст Пушкина остался нетронутым?

– После долгих поисков я встретила режиссёров, которые меня понимают, чувствуют, верят в меня. В театре это Юрий Борисович Васильев, а в кино –Владимир Владимирович Мирзоев. Он давнишний мамин друг. Они любят вспоминать, что когда Мирзоев впервые увидел меня ещё маленькой, то без колебаний сказал, что эта девочка станет актрисой. Когда мне было 15–16 лет, я снялась у Мирзоева в фильме «Знаки любви», и это дало мне веру в себя. Ну а играть пушкинский текст «Бориса Годунова» да ещё в компании с Максимом Сухановым, Андреем Мерзликиным, великим Михаилом Козаковым для меня было просто подарком судьбы.

– В театре Юрия Васильева вы сыграли главную роль в спектакле по известному роману Пауло Коэльо «Вероника решает умереть». Вам близок этот автор, любимец издателей и домохозяек?

– Нет, это не мой автор, хотя, несомненно, у него есть вещи намного более глубокие, чем может показаться с первого взгляда. Впрочем, к моей работе на сцене это не имеет никакого отношения, потому что Вероника – роль в высшей степени интересная. Мы давно знакомы с Юрием Борисовичем Васильевым. Вместе работали над спектаклем «Продавец игрушек», затем по нему был снят одноимённый художественный фильм. И когда Юрий Борисович и Наталья Дорошкевич, продюсер Театра Юрия Васильева, решили, что нужно ставить Коэльо, и предложили мне играть в «Веронике…», я согласилась быстро и без колебаний. Мне прежде всего была интересна психология моей героини. Почему у неё такие проблемы, почему она оказалась способна совершить такой поступок? Ведь далеко не каждый решится напиться таблеток, броситься с крыши, порезать вены. Это поступок для сильных людей, и нужно иметь мужество, чтобы совершить его. Хотя в этом смысле Вероника мне не близка. Я слишком люблю жизнь, чтобы заканчивать её по своей воле. У меня другой характер.

– А какой у вас характер? Обозначьте в общих чертах.

– Это, наверное, самый сложный вопрос. Мне всегда казалось, что, если я чего-то по-настоящему захочу, непременно добьюсь. Мне не стыдно признавать, что я чего-то не знаю и не умею. Вокруг так много интересного, что только успевай созерцать, познавать, впитывать. Сейчас мой твёрдый характер помогает мне пробиваться в жизни, но иногда я думаю, что с возрастом стану мягче, научусь проще и беззаботнее относиться к некоторым вещам, на которых сейчас спотыкаюсь и зацикливаюсь. Я очень рада, что зарабатываю сама. И считаю, что любые деньги должны тяжело даваться. Потому что если они легко даются, то так же легко и забираются. С другой стороны, я сейчас стала более разборчива в своей работе. Стараюсь не браться сразу за всё, что предлагают. Ну что ещё можно сказать о моём характере? Я себе часто не нравлюсь, и вообще я самокритична. Так было и раньше, так осталось и теперь.

– При всём своём сложном и бурном характере вы остаётесь одной из самых красивых молодых актрис российского кинематографа!

– Мне очень приятно это слышать. Но, если честно, я никогда к своей внешности не относилась как-то по-особенному. Мне кажется, только от тебя, твоего внутреннего мироощущения, харизмы и того, как ты сам себя чувствуешь, зависит, какой будут видеть тебя окружающие. Если ты чувствуешь себя красивой, значит, так и есть. И если каждый день будешь говорить себе: я самая лучшая, самая красивая, то и люди будут к тебе относиться так же. Потому что для своей внешности, если честно, я ничего не делаю. У меня пока ещё не тот возраст, чтобы что-то особенное делать. В 23 года всего-то и нужно – встала, умылась и пошла. Это вам любой уважающий себя косметолог скажет. И никаких диет и спорта. А ношу я всегда исключительно то, что мне нравится, в чём комфортно.

– Агния, вы немало лет прожили в Литве, затем перебрались в Москву. А где бы ещё хотели пожить, в какой точке мира могли бы остаться надолго?

– До переезда в Москву я побывала здесь всего однажды, когда мне было лет семь. Это было мамино решение – перебраться в этот город. Все за меня так переживали: и папа, и бабушка, и одноклассники. Но адаптация прошла в целом легко, хотя приходилось по четыре-пять часов в день учить русский язык, чтобы догнать сверстников. После этого я поняла, что могу прижиться и в других местах. На Бали, например. В какой-нибудь итальянской деревушке. Могу уехать надолго в Америку. Мне кажется, я могу прижиться в любой точке планеты.

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