Девочка с острыми зубками

Некоторое время назад ЛИНДА была одной из самых загадочных певиц на нашей эстраде. Её альбомы становились платиновыми, а поклонники сутками дежурили под окнами. Но на пике популярности певица уехала из страны. На днях Линда вернулась в столицу с намерением после почти шести лет молчания дать концерт в Москве. «Аргументы неделi» встретились с певицей и выяснили, кому же она устроила «бойкот».

- Линда, вы очень долго не давали в России масштабных концертов. Чем намерены впечатлять поклонников после затянувшегося отсутствия?

– Решение сделать этот концерт в Москве было спонтанным. Для нас это волнительно. Наши друзья хотели услышать, что мы сейчас делаем, и предложили дать серию концертов в столице. Мы переаранжировали старые песни и вдохнули в них что-то новое. Так что это будет симбиоз прошлого, настоящего и будущего. Но в новой интерпретации. Покажем на концерте и кое-что из того шоу, которое презентуем этой осенью в Европе. В сентябре в Германии у нас состоится презентация Bloody Faeries. Мы к этому основательно подходим – будет очень яркая театрализованная программа.

– Некоторое время назад вы как-то резко исчезли из нашего шоу-бизнеса. Говорят, одна из причин – неприязнь к вам Пугачёвой. В чём была причина вашего конфликта?

– Лично у меня с ней никогда не было никаких конфликтов. И я с большим уважением отношусь к Алле Борисовне. Больше мне на этот счёт сказать нечего.

– Ваша профессия и шоу-индустрия не способствуют релаксации. Как часто у вас бывают депрессии и каковы способы выхода из неё?

– Не живу шоу-бизнесом. Конечно, я что-то делаю, но не принимаю всё это близко. Стараюсь находить компромиссы. Я скорее внутри музыки и тех событий, которые касаются меня и моих близких. Мы испытываем удовольствие, грустим, и все эти переживания я переношу на язык музыки. Шоу-бизнесом занимается моё окружение, которое решает организационные вопросы. Я не могу сказать, что совсем вне контекста. Я даю интервью, снимаюсь на ТВ. Но стараюсь делать это как можно реже. Что же касается депрессии, то многое зависит от атмосферы и окружающих тебя людей. А вообще я оптимист по своей натуре – верю в будущее и даже в чудо...

– Чего, на ваш взгляд, не хватает нашим проектам, чтобы быть успешными на Западе?

– Язык музыки один для всех. В каждой стране – своя культура, традиции. Но если ты делаешь классную музыку, чувствуешь своё направление, видение, не пытаешься копировать и подстраиваться, то в таком случае ты и твоя музыка всегда будут удачны вне зависимости от страны. Важно быть актуальным, при этом выражать и говорить, что ты хочешь. Всё это и составляет успех, и это залог того, что твоя музыка дойдёт до сердца слушателя. Я убедилась в этом на своём опыте.

– Какая проблема на сегодняшний день является наиболее острой в шоу-индустрии?

– Я считаю, что все проблемы от того, что происходит в социуме. Всё стало слишком выдрессированное, много выслужничества, пустословия. Все устали от реальных событий и обещаний, не подкреплённых делом. А ведь хочется, чтобы время зажглось. А это трудно, когда то тут то там происходят теракты, вещи ставятся во главу, а духовность отодвигается на второй и третий план...

– Принято считать, что артисткам часто делают непристойные предложения…

– Всё зависит от артиста. Если у него глубокий внутренний мир, он целостен и самодостаточен – к нему вряд ли потянутся с чем-то непристойным. Как вы себе представите Эдит Пиаф и непристойные предложения в её адрес? Конечно, мусора в нашей жизни много. Но мне повезло, я с подобным не сталкивалась.

– Патриотом какой страны вы себя считаете и в чём это проявляется?

– Последние семь лет я живу в Греции. Но Россия – это мои сердце, дом, культура, философия. Всё это я глубоко понимаю и чувствую. Эти ощущения и определяют мою ментальность. Поэтому я, конечно, патриот России.

– То есть заграничным гражданством вы ещё не успели обзавестись?

– Несмотря на то что ездим мы со Стефаносом (саунд-продюсер, супруг Линды. – Прим. «АН») практически по всему миру – гражданство у меня российское. И менять что-то в ближайшее время в мои планы не входит.

– Вы очень много времени проводите в Греции и наверняка были свидетелем тамошних беспорядков…

– Для Греции это очень тяжёлая ситуация. Как всё это можно оценивать, если не с болью в сердце?! В принципе нечто подобное когда-то переживала и Россия – в экономическом, культурном, психологическом и политическом плане. Сейчас момент, когда деньги решают – продлевать ли жизнь. Было достаточно моментов, которые я сама лично видела, все эти демонстрации, сжигание исторических памятников. Творится произвол! Не могу быть равнодушной, когда рядом плачут люди, всем тяжело. Если честно, то мне страшно. Ведь я не понимаю, как можно этому противостоять и изменить ситуацию.

– У вас есть возможность обратиться к нашему министру культуры с любым вопросом. Вопрос «как мы до этого докатились?» – не задавать. Итак, о чём будем спрашивать?

– Я бы задала один вопрос: уважаемый министр культуры, как вернуть непотребительское отношение к нашей культуре?

– Я так понимаю, что вы имели в виду коммерциализацию и отсутствие духовности культурного процесса. Но если говорить лично о вас, то как вы сами поддерживаете эти самые духовность и культурность в себе. Книжки хотя бы удаётся читать?

– Из последних прочитанных мной книг – история новых фактов из жизни Наполеона. Познавательно. Понравилось. Не знала, что когда-то он мечтал стать математиком...