Виктория и Джей Ло сделают женщин сексуальными

Экс -«перчинка», а ныне - примерная жена Виктория Бэкхем и певица Дженифер Лопес решили организовать собст­венный бизнес. Пош и Джей Ло занимают первые строчки в рейтинге самых стильных звезд мира. Поэтому вполне естественно, что их выбор пал на... нижнее белье. На свадьбе Тома Круза и Кейти Холмс две красотки внезапно выяснили, что у них есть общая страсть - кино и мода. Причем моду они любят даже больше, чем съемки и записи: у обеих уже есть именные линии одежды. Дженифер Лопес, откровенничая со светскими хроникерами, сказала, что очень рада знаком­ству с Викторией: «У нее очень сильный характер. Надеюсь, с этого дня мы станем подругами». Сейчас Лопес пишет собственный сценарий - про двух сестер, которые были разлучены при рождении, но затем снова встретились.

«Я обязательно дам почитать его Виктории - теперь мне очень важно ее мнение».