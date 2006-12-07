«Молоко» от «Би-2»

Два с половиной года поклонники «Би-­2» ждали нового альбома коллектива. И еще два месяца им пришлось дожидаться, когда песни с этого диска музыканты сыграют в столице. Как правило, новую программу артисты «обкатывают» в провинции, и лишь потом, доведя до совершенства, исполняют ее в Москве и Питере. «Би­-2» на провинцию размениваться не стали и сначала угостили свежим «Молоком» меломанов в Германии, Франции и США. За это время российские фанаты выучили слова «молочных» песен наизусть, и в «Апельсине» они получат возможность спеть вместе с группой и драйвовую «Дурочку», и заводную «Он плохо кончил», и ностальгическую «Научи меня быть счастливым»... «Би­-2» не уйдут со сцены два часа – пока не споют все то, что хотят услышать их поклонники.



В программу концерта вошел практически весь материал нового диска (9 из 11 вошедших в пластинку композиций) плюс все хиты с предыдущих альбомов команды. Известные своим пристрастием к концептуальности, участники «Би-­2» останутся верны ей и в этот раз. Они выйдут к поклонникам в тех же белых костюмах, в которых снимались для обложки «Молока» все в том же «Апельсине», а сцену клуба преобразят специально подготовленные к презентации декорации.

Придумав программу «Биология» на «Радио Максимум», Лева и Шура Би­-2 задались целью знакомить российских радиослушателей с самой интересной мировой музыкой, которая по разным причинам остается в нашей стране «за кадром». Гостем одного из выпусков «Биологии» стал экс-фронтмен британской группы Unbelievable Truth Энди Йорк. Представив песни младшего брата лидера Radiohead Тома Йорка в радиоэфире, «Би­-2» сделали следующий шаг и пригласили Энди в Москву. Англичанин выступит в «Апельсине» на разогреве у «Би­-2», исполнив в сопровождении группы «Антоник» песни со своего нового сольного диска и несколько хитов с альбома «Almost Here» Unbelievable Truth.