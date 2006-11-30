Кейт Mосс потратит 20 000 фунтов

Кети Холмс пошла под венец с Томом Крузом в платье от Армани. А Кейт Мосс для своей будущей свадьбы выбрала подвенечный наряд от своего старого друга - дизайнера Александра МакКуина. Белое платье, декорированное кружевами, стоит 20 тыс. фунтов стерлингов, но Кейт готова раскошелиться. «В этом платье сочетаются и классика, и оригинальность. Такой стиль и я, и МакКуин любим больше всего на свете», - призналась невеста.

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33-летием. Пока же Кейт занята совсем не предсвадебными хлопотами - ей нужно выпустить коллекцию одежды для знаменитого лондонского магазина Топ Шоп. А недавно ей предложили записать диск с песнями. Продюсеры утверждают, что этот диск раскупят вне зависимости от того, умеет Кейт Мосс петь или нет. Достаточно уже того, что она просто красива и известна.