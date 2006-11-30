Скарлетт Йоханнсон кует миллионы

Голливудская красотка, ставшая знаменитой после оскароносного фильма Софии Копполы «Трудности перевода», может скоро войти в десятку самых высокооплачиваемых актрис мира. За два недавних фильма - «Сенсация» Вуди Аллена и «Черная орхидея» Брайана Де Пальмы - Йоханнсон получила 16 млн. долларов. За 4 млн. долл. Йоханнсон на два года «сдала в аренду» свои волосы косметической компании L'Oreal - она рекламирует краску для волос. Еще на несколько миллионов потянул контракт с Reebok, для которого девушка разрабатывает одну из линий. А совсем недавно подтвердились слухи о том, что рекламный контракт с ней переподписал один из известнейших Домов моды Франции Louis Vuitton. Два года назад Louis Vuitton оценил «лицо» Скарлетт в 5,4 млн. долл. Сумма новой сделки пока дер­жится в секрете. А ведь Йоханнсон всего 22 года. То ли еще будет!