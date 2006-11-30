Йоко Оно молит о прощении

Йоко Оно, вдова Джона Леннона, предложила 8 декабря - день убийства экс-«битла» - превратить в праздник всеобщего прощения. Со страниц крупнейшей американской газеты «Нью-Йорк таймс» она предложила читателям: «Давайте каждый год 8 декабря просить прощения у тех, кто стал жертвой войн или насилия, у тех, кто пережил нестерпимые страдания». Она была рядом с Джоном в тот роковой день 8 декабря 1980 года, когда Леннон, возвращаясь со студии звукозаписи, получил пулю от Марка Дэвида Чапмена. Что касается собственной готовности прощать, Оно заметила: «Я не знаю, готова ли я простить того, кто нажал тогда спусковой крючок». Власти Нью-Йорка, видимо, с ней солидарны. Чапмен до сих пор находится в тюрьме, и очередное - четвертое - его прошение о помиловании вновь было отклонено в прошлом месяце.