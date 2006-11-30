Элтон Джон не стал суперменом

В одном из частных клубов Лондона прошел забавный аукцион. Знаменитости, среди которых были сэр Элтон Джон, манекенщицы Клаудия Шиффер и Эль Макферсон, собирали деньги на реставрацию одного из самых старых театров Лондона London Old Vic. Лоты же разыгрывались весьма необычные. Так, Элтон Джон был готов заплатить 30 тыс. фунтов за эпизодическую роль в очередном фильме о Супермене, но его предложение перебил английский миллиардер, владелец крупнейших лондонских универмагов Филипп Грин. 40 тыс. фунтов - и роль ушла к супруге Грина. (Грин - любитель экстравагантных жестов. В мае на одном из аналогичных аукционов он за 60 тыс. фунтов выкупил право поцеловать Кейт Мосс.) За 30 тыс. фунтов пожелавший остаться неизвестным участник торгов выкупил романтический ужин с Перис Хилтон, светской львицей и наследницей миллионов семьи Хилтонов, за 20 тыс. фунтов ушла гитара с автографом Стинга.

Один из организаторов аукциона и худрук London Old Vic Theater, английский актер Кевин Спейси (он сыграл злодея в фильме о Супермене) остался очень доволен торгами.