…а Маковецкий с Литвиновой – к голландцам

Сергей Маковецкий и Рената Литвинова приступили к работе в новом фильме «Девушка и смерть» голландского режиссёра Йоса Стеллинга.

По словам продюсера картины Евгения Гиндлиса, «сама история, которая будет показана в фильме, имеет ярко выраженный русский след». По сюжету, неизлечимо больная девушка Эльза (Сильвия Хукс) встречает мужчину, чья любовь для неё одновременно – гибель и спасение: когда возлюбленный рядом, девушке становится хуже. И наоборот, чем дальше он от неё, тем лучше её здоровье.

Действие фильма будет происходить одновременно в трёх эпохах: в конце XIX века (когда герои встретились); в 50-е годы ХХ века, когда постаревший герой (в этом возрасте его сыграет Сергей Маковецкий) приезжает в заброшенный отель, где история начиналась; и в наше время. В двух возрастах предстанет и героиня Ренаты Литвиновой: в старости её сыграет Светлана Светличная.

Съёмки картины планируется завершить уже в декабре, в прокат фильм выйдет в 2012 году.