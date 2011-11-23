Ирина Слуцкая ушла в поющие злодейки…

Спортсменка Ирина Слуцкая вновь нашла применение своим творческим амбициям.

На днях в одной из столичных студий звукозаписи фигуристка записала свою очередную песню. Новое музыкальное творение Слуцкой уже «спродюсировано» в ледовое шоу Татьяны Тарасовой.

Стоит отметить, что Ирина уже не в первый раз выступает в роли певицы. В 2009 году фигуристка исполнила композицию «Новогодняя» дуэтом с Сергеем Кристовским (участником группы «Uma2rmaH»).

А в марте этого года состоялась премьера песни «Сочи» дуэтом с Ашерали. В этом ледовом мюзикле Слуцкая не только споёт, но и блеснёт ролью злодейки. Про коньки фигуристка тоже не забудет.