Ирина Слуцкая ушла в поющие злодейки…
№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », Подготовила Марина ПЕТРОВА ]
Спортсменка Ирина Слуцкая вновь нашла применение своим творческим амбициям.
На днях в одной из столичных студий звукозаписи фигуристка записала свою очередную песню. Новое музыкальное творение Слуцкой уже «спродюсировано» в ледовое шоу Татьяны Тарасовой.
Стоит отметить, что Ирина уже не в первый раз выступает в роли певицы. В 2009 году фигуристка исполнила композицию «Новогодняя» дуэтом с Сергеем Кристовским (участником группы «Uma2rmaH»).
А в марте этого года состоялась премьера песни «Сочи» дуэтом с Ашерали. В этом ледовом мюзикле Слуцкая не только споёт, но и блеснёт ролью злодейки. Про коньки фигуристка тоже не забудет.
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