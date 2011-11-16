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Музыка вечна, если рождена в любви

Элтон Джон ответил на вопросы наших читателей

№ 45(286) от 17.11.2011 [«Аргументы Недели », Сергей Сыч ]

Музыка вечна, если рождена в любви

«Спроси Элтона Джона» – так назывался конкурс, который газета «Аргументы недели», сайт www.argumenti.ru и компания SAV Entertainment организовали для читателей еженедельника. Победители конкурса получили в подарок билеты на концерт певца, который состоялся 14 ноября в Крокус Сити Холле, а самые активные участники конкурса – подарки от самого Элтона Джона.

Во время проведения конкурса было задано более 150 вопросов, из них отобрано 30 для интервью. Эти вопросы были переведены и заданы Элтону Джону по телефону. Поскольку у него было очень мало времени, он выбрал только некоторые из них. Вот его ответы.

- Помните  ли вы первую встречу с Фредди Меркьюри? Расскажите о ней.

– Безусловно. Фредди – один из тех людей, которых помнишь всегда. Это удивительно харизматичный человек, который приковывает всё внимание к себе удивительно быстро и легко. Помню ли я нашу встречу – странный вопрос. Мы встретились, как бы тривиально это ни звучало, в ночном клубе. Всё произошло очень непринуждённо. Мы быстро нашли, о чём поговорить и что обсудить, помню, мы уходили одними из последних. Да, время с этой необыкновенной личностью пролетало незаметно! С этим талантливейшим человеком у меня связаны самые добрые и тёплые воспоминания.

– Как вы относитесь к гей-парадам вообще и знаете ли, что в Москве гей-парад был запрещён?

– Я никак к ним не отношусь. Ни разу не участвовал, если вы об этом (улыбается). Считаю, что они имеют место быть. Думаю, это может быть очень весело, если честно! Про Москву не знал, но сожалею, так как во многих странах их устраивают регулярно. Человек должен быть свободным. И это во много раз лучше, когда государство поддерживает свой народ. Я не вижу в этом ничего предосудительного…

– Есть ли среди ваших песен такая, которую вы хотели бы посвятить себе?

– Ну что же, все мои песни это и есть я сам. Они скорее не для меня, а обо мне. Каждая из них исходит из глубины сердца, а своими песнями я хочу делиться со своими слушателями. Я посвящаю им песни, они дарят мне свои улыбки.

– В одном из интервью вы сказали, что легко «заводитесь». А «остываете» быстро?

– В зависимости от того, кто меня «завёл» (смеётся). А если серьёзно, как я уже говорил, я занимаюсь йогой. Это действительно помогает прийти в себя и не растрачивать энергию, особенно после какого-либо конфликта. Но иногда это даже полезно, некая встряска очень помогает.

– В России есть традиция дарить цветы артистам, что ваши фанаты с удовольствием и делают. А что кроме цветов можно вам подарить на концерте, чтобы сделать вам приятно?

– Да, я заметил (смеётся), в прошлый раз меня просто завалили цветами! Это, конечно, очень приятно, но главное – любовь моих фанатов! Я всегда очень радуюсь, когда в зале не остаётся ни одного свободного места! Лучший подарок для меня – ваша поддержка, любовь и присутствие на концертах!

Как у любого человека, наверняка у вас бывает плохое настроение. Как вы с этим справляетесь перед концертами, когда нужно выходить на сцену, захватывать публику и держать её в напряжении больше двух часов?

– Я несколько лет назад серьёзно увлёкся йогой. Медитация сделала меня спокойнее и мудрее! Я почти научился контролировать свои эмоции! Перед каждым концертом я медитирую – это помогает настроиться на нужный лад и обрести умиротворение. Ведь зрителей не обманешь – они всегда чувствуют твоё настроение, твои эмоции. Я должен быть абсолютно спокоен и уверен в себе, чтобы выйти на сцену и начать играть так, чтобы ни у кого не появилось желание уйти с концерта!

– Есть ли поступок, которым вы гордитесь?

Конечно! Я очень горжусь своей семьёй, своим сыном! Горжусь тем, что, вопреки общественному мнению, я смог завести семью, стать счастливым отцом и после всеобщего порицания остаться любимым певцом многих и многих людей! Я горжусь, что до сих пор собираю полные залы! И ещё своей коллекцией очков (смеётся).

За свою карьеру вы выступили во множестве стран мира. Есть ли такая страна (город), где вы ни разу не были, но мечтаете дать там концерт? Может, это Красная площадь в Москве?

– Я очень люблю Москву, Россию. Мои концерты у вас проходят всегда на особом подъёме. Думаю, это всё оттого, что русские люди по-особому чувствуют музыку, они открыты и бескомпромиссны – если им что-то нравится, они отдаются этому полностью. Мне очень близко и симпатично такое мироощущение. Красная площадь, конечно, культовое место. Думаю, ни один артист не откажется выступить там. Но мне было бы интересно побывать и в Сочи. Я знаю, что там идёт большая подготовка к Олимпиаде, и это было бы здорово – петь там.

В одном интервью вы сказали, что музыкальная индустрия скоро умрёт или что-то в этом роде. Что нужно сделать, по-вашему, чтобы этого не произошло?

– Знаете, я думаю, что человечество на пороге больших изменений. Прежде всего изменений внутри себя. Нас окружает такая плотная стена информации, на нас каждый день обрушивается шквал событий. Музыка, а тем более музыкальная индустрия, сейчас – понятие растяжимое, так же как и искусство. Есть современное искусство, электронная музыка, у которой есть армии поклонников, есть целые направления музыки, которая музыкой, собственно, не является. Но в то же время я вижу, что на мои концерты приходят люди, которым не надо ничего говорить, ничего объяснять, они понимают, что самое ценное – это то ощущение, которое происходит с тобой сейчас. Вы сидите на концерте, слушаете живой голос, живую музыку, и в вашей душе происходит что-то небывалое – вы выходите из зала и хотите всему миру сказать: «Люди, я вас люблю!» Именно это я и называю успехом, победой музыки. Музыка будет жить вечно, если она рождается в любви и несёт любовь. Надеюсь, в этом безумном потоке жизни всегда останется место для любви.

Певец находился в прекрасном расположении духа, шутил и был очень доброжелателен. После интервью он сказал: «Я очень ждал встречи с русской публикой. Я предчувствовал, что концерт пройдёт на особом подъёме. Это было действительно незабываемое шоу. Я хотел удивить русских. Я обещал, что сделаю это!»

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