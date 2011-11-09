Александр Невский победил на конкурсе «Мистер Вселенная – 2011» в Вене!
№ 44(285) от 10.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]
2–4 ноября в столице Австрии прошли крупнейшие соревнования по культуризму – «Мистер Вселенная» и чемпионат мира по версии Всемирной Федерации Бодибилдинга (WBBF). Второй год подряд победителем турнира «Мистер Вселенная» стал известный российский актёр и бодибилдер Александр Невский. Редакция «Аргументов недели» выпустила книгу Александра Невского и Михаила Дьяконова «Энциклопедия фитнеса и физической культуры». Подробнее об этом в следующем номере.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес