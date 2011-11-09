2–4 ноября в столице Австрии прошли крупнейшие соревнования по культуризму – «Мистер Вселенная» и чемпионат мира по версии Всемирной Федерации Бодибилдинга (WBBF). Второй год подряд победителем турнира «Мистер Вселенная» стал известный российский актёр и бодибилдер Александр Невский. Редакция «Аргументов недели» выпустила книгу Александра Невского и Михаила Дьяконова «Энциклопедия фитнеса и физической культуры». Подробнее об этом в следующем номере.