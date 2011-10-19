Смешная схема

Сергей СВЕТЛАКОВ – один из самых высокооплачиваемых артистов страны. Он не сходит с экрана телевизора, снимается в кино, занимается бизнесом. Но мало кто знает, что всего этого в его жизни могло и не быть. В хитросплетениях его судьбы разбирались «АН».

- Сергей, по версии журнала Forbes вы находитесь на 28-м месте в числе самых богатых артистов страны. Неужели вы и вправду в прошлом году «нашутили» аж на 3 миллиона долларов?

– Эти цифры, конечно, сильно преувеличены. Правда, среди артистов реакция на них была разной. Кто-то радовался, что его вдруг записали в миллионеры, хотя он таковым не является, а кто-то, наоборот, огорчился. Если честно, я бы предпочёл скрыть эти данные, чтобы не дразнить гусей и не вызывать ни у кого зависть.

– И всё же, могли ли вы, учась в Уральском госуниверситете министерства путей сообщения, предположить, что будете зарабатывать миллионы?

– Что вы, даже не мог подумать, что вообще окажусь в Москве! Для меня это была другая жизнь, другое измерение. Начал работать ещё студентом, знал, как нужно эту работу делать, но мне было безумно скучно. Потому после окончания вуза я очень некомфортно чувствовал себя, работая по специальности «Экономика на железнодорожном транспорте». Все обеденные перерывы были заполнены моими сольными выступлениями, пантомимами, миниатюрами. А по вечерам мы собирались с ребятами и писали сценки для КВН. Наверное, творчество таким образом искало выход. Конечно, это интереснее, чем заполнять унылые декларации о прибытии железнодорожных грузов.

– Как семья потомственных железнодорожников отнеслась к тому, что вы нарушили традиции?

– Моя мама Галина Григорьевна работала инженером по грузоперевозкам на Свердловской железной дороге, отец Юрий Венедиктович по профессии помощник машиниста. Они простые люди, и, понятно, испугались, когда их сын решил пойти в артисты. Хотя в центре внимания я любил быть с детства. Когда в моей жизни возник КВН – они приходили посмотреть. Но всегда подчёркивали, что для жизни важно получить серьёзную профессию. Я получил, но дальше поступил по-своему. Когда сообщил маме, что бросаю работу и уезжаю на свои первые гастроли с командой «Уральские пельмени», она была в шоке и сильно переживала. Ведь не было никаких гарантий, что на сцене задержусь надолго, что вообще буду артистом. Второй шок мама испытала, когда я решил переехать в Москву. Просто у нас в роду никого так с грядки не вырывали, на другое место не пересаживали.

– В студенческие годы у вас был титул «Рыцарь университета». С переездом в Москву рыцарство не растратили?

– Периодически у меня происходит то, что называется «заземление». Когда я еду к себе на родину, встречаюсь с родственниками, друзьями, бывшими однокашниками, то общаюсь с простыми, нормальными людьми, и это очень, знаете ли, отрезвляет и вправляет мозги. По их реакции я понимаю, что со мной что-то не то и надо спуститься на землю.

– Сегодня вы работаете на ТНТ, на Первом канале, снимаетесь в кино, ведёте корпоративы. А есть ли у вас трудовая книжка и вы официально числитесь где-то в штате?

– Последняя запись в трудовой такая: «Comedy Club, отдел fashion, менеджер». У меня всё официально. (Улыбается.)

– На телеканалах весьма ревностно относятся к тому, что их сотрудники ещё где-то подрабатывают. У вас из-за этого не возникают проблемы?

– Уже два года, тьфу-тьфу, всё хорошо. У меня нет блуждания по каналам, потому что я ещё на один год продлил эксклюзивный контракт с каналом ТНТ, согласно которому, я могу появляться ещё и в «Прожекторперисхилтон» на Первом канале. И только там! Была борьба, но всем удалось договориться, поскольку оба телепроекта являются для каналов имиджевыми.

– Когда видите себя на экране, смеётесь?

– Я довольно критично отношусь к собственному творчеству, но не скрою, порой смеюсь, когда вижу своих героев в телевизоре. Но не над своей игрой, а над ситуацией, над историей.

– Правда, что на канал ТНТ обращались реально существующие «честные гаишники» с благодарностью за образ Николая Лаптева – бедного лейтенанта милиции, который никогда не берёт взятки?

– Где-то недалеко от Москвы видеокамера зафиксировала отказ сотрудника ГИБДД от взятки. Ролик появился в Интернете, после чего мы нашли этого парня и организовали с ним встречу. Он подарил мне электрочайник, на который, видимо, копил всю жизнь. А однажды произошёл и вовсе комичный случай. На ТНТ позвонил реальный директор челябинского завода и стал уверять, что у них нет ни одного фрезеровщика с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Мол, он сам лично всех проверил. И ещё удивлялся, как мы с камерой смогли проникнуть на завод? Он все вахты-проходные обзвонил, но нигде нас не видели. Оказалось, что завод, где разворачивается этот сюжет, действительно существует, после чего мы были вынуждены изменить в программе название.

– Вы владеете магазином эксклюзивных подарков. Выгодное занятие или уже готовите запасной аэродром?

– У нас есть несколько небольших точек в Екатеринбурге и по стране. Там продаются сувениры и подарки, идею которых мы сами же и придумываем. В Москве нашего магазина пока нет, потому что и времени мало, и команду для этого надо набрать.